Slipper for dødsstraf: Skal 16 år i fængsel

Den iranske fodboldspiller Amir Nasr-Azadani skal sidde 16 år i fængsel for at have deltaget i demonstrationer, der førte til tre døde sikkerhedsfolk i Iran

Han blev i første omgang dømt til døden, men nu 'slipper' den iranske fodboldspiller Amir Nasr-Azadani med 26 års fængsel, hvor 16 af dem skal afsones bag tremmer.

Den voldsomme dom kommer, efter at Nasr-Azadani er blevet kendt medskyldig i, at tre sikkerhedsfolk blev dræbt i byen Ishafan tilbage i november, da der var voldsomme demonstrationer mod det iranske styre, som følge af at Zhina Mahsa Amini døde i politiets varetægt.

Fodboldspilleren har fået 16 år for at være medskyldig i de tre dødsfald og yderligere ti år for at være med i en ulovlig gruppe og stå bag forbrydelser.

Han skal dog kun afsone 16 år, fordi de sidste ti år ikke bliver lagt oven i straffen.

Nasr-Azadani blev tilbage i november dømt til døden sammen med en håndfuld andre, fordi det iranske styre påstod, at de er i besiddelse af video-materiale, der viser Nasr-Azadani sammen med en bevæbnet gruppe.

I krig mod gud

Den tidligere Rah-Ahan og Tractor-spiller har ifølge det iranske styre begået en forbrydelse, der bliver kaldt for 'Moharebeh', som kan oversættes til 'krig imod gud'.

Regimet har allerede henrettet to demonstranter, der blev dømt for samme forbrydelse. De to demonstranter blev hængt på åben gade i byen Mashad.

Nasr-Azadani er ikke den eneste fodboldspiller, der er kommet i problemer i Iran.

Den tidligere Wolfsburg- og Fulham-stjerne Ashkan Dejagah fik sidste måned forbud mod at forlade landet og kunne dermed ikke rejse med sit hold på træningslejr.

