Slutter sæsonen før tid

Der bliver ikke spillet mere fodbold i Skotland i denne sæson.

Resten af kampprogrammet i den skotske Premiership er officielt aflyst, og Celtic er kåret som mester. Det skriver den skotske liga, SPFL, på sin hjemmeside.

Det er niende gang på stribe, at Celtic vinder titlen.

SPFL oplyser, at de 12 klubber var enige om at afblæse ligaen før tid. I klubbernes øjne vil det være umuligt at færdiggøre sæsonen, som i marts blev suspenderet på grund af coronapandemien.

- I fredags udtrykte Premiership-klubberne den klare og enstemmige holdning, at der ikke var realistisk udsigt til at færdiggøre de resterende kampe i sæsonen 2019/20, siger ligaens direktør, Neil Doncaster.

Ligabestyrelsen mødtes derfor mandag morgen, hvor aflysningen formelt blev vedtaget.

Beslutningen indebærer også, at Hearts må ned i den næstbedste række. Edinburgh-klubben lå på sidstepladsen med fire point op til nærmeste rival, da ligaen blev afblæst.

Slutstillingen er fastlagt ud fra antallet af point per kamp. Det betyder, at St. Johnstone rykker en plads op fra syvende- til sjettepladsen, mens Hibernian tilsvarende ryger en plads ned.

- Dette er ikke den måde, nogen involverede i skotsk fodbold havde ønsket at afslutte ligasæsonen på, siger SPFL-formand Murdoch MacLennan.

- Men med tanke på den alvorlige situation og de helt nye betingelser, vi står over for, er bestyrelsen blevet enig om, at dette er den eneste praktiske vej frem, siger han.

De tre divisioner under Premiership blev allerede afblæst i april.