Smerteligt farvel i Brøndby: Nu skifter han klub

Han spillede et fantastisk U21-EM i 2015, hvor han med tre scoringer blev delt topscorer i turneringen, og de gode præstationer var med til at sikre tjekken Jan Kliment et skifte fra tjekkiske Jahlava til tyske VfB Stuttgart.

Men tiden i tysk fodbold blev aldrig nogen stor succes for tjekken Jan Kliment, der nu endegyldigt har forladt det tyske og er vendt tilbage til Tjekkiet.

Det er klubben Slovacko, der på sin hjemmeside bekræfter, at man har hentet Jan Kliment ind på en aftale, der løber frem til udgangen fa 2020.

- Jeg havde tilbud fra Holland, men jeg syntes, at interessen var størst fra Slovackos side.

- Det er en slags genstart, da jeg ikke har spillet fast i to år. Jeg håber, jeg snart kommer i form, siger Jan Kliment til klubbens hjemmeside.

Jan Kliments navn ringer godt i danske ører, for det var en spiller, der fra 2016 til sommeren 2018 var på leje i Brøndby IF. Desværre for Kliment sluttede tiden i Danmark skidt, da han blev korsbåndsskadet i løbet af foråret 2018.

Siden har han kæmpet for at finde tilbage til kampformen, og i sommer gav Stuttgart ham faktisk en ny etårig kontrakt, mens han forsøgte at finde sit spil igen på klubbens reservehold.

Nu får han så chancen i FC Slovacko, der ligger på en sjetteplads i den bedste række i Tjekkiet.



