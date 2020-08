Smerteligt sammenstød

Se også: Aflyst kort før kampstart: Kaos i ny Champions League

At blive syet i de ædlere dele, er umiddelbart ikke noget nogen mand håber på til at komme til at opleve.

Ikke desto mindre var det lige netop, hvad der skete for Gent-spilleren Igor Plastun, da han og Gent i søndags gæstede Sint Truiden i den bedste belgiske fodboldrække, Jupiler League.

I et forsøg på at heade et farligt indlæg ud af feltet, stødte han sammen med Gents egen målmand, Thomas Kaminski. Målmandens knæ ramte tydeligvis Pastun helt forkert, hvilket førte til, at midterforsvaren lå tilbage i græsset i stor smerte.

Thomas Kaminskis knæ rammer Igo Plastun det værst tænkelige sted. Foto: Kristof Van Accom/Ritzau Scanpix

Stakels Plastun måtte lade sig udskifte og sy, hvor ingen mænd håber at skulle syes.

På vej fra banen nåede han lige at kigge ned og vurdere skadernes omfang, før Gents læger syede ham sammen igen.

Plastun måtte tjekke, om det hele stadig sad, som det skulle, da han forlod banen. Foto: Kristof Van Accom/Scanpix Ritzau

For at gøre tingene værre for den uheldige ukrainer, så bragte modstanderne fra Sint Truiden sig på 2-1 på nedfaldsbolden efter sammenstødet.

Selvsamme Plastun havde ellers udlignet for Gent i slutningen af første halvleg, men målet var ikke nok til at forhindre et nederlag på 2-1 for sidste års toer i den belgiske liga.

Kampen var Gents, der har Jess Thorup siddende i trænersædet, første kamp i Jupiler League, der startede den nye sæson i weekenden.

