Smider bombe: Verdensstjerne snupper Hjulmands job

Kasper Hjulmand var længe favorit til at blive ny træner i Anderlecht, men nu har klubben i stedet ansat verdensstjernen Vincent Kompany som træner.

Den belgiske midterforsvarer afslørede tidligere på søndagen, at han stopper som spiller og anfører i Manchester City, hvor han netop har løftet Premier League-trofæet. Og nu er det altså afsløret, at han i stedet skal være ny træner i Anderlecht.

- Jeg ønsker at være taknemmelig for fortiden, men er også ambitiøs for fremtiden. De næste tre år påtager jeg mig rollen som spillende træner for RSC Anderlecht. Belgiens største klub. Det kommer måske som en overraskelse for jer. Det er den mest passionerede, men stadig rationelle beslutning jeg nogensinde har foretaget mig, lyder det fra Kompany.

Kompany fik sin fodboldopdragelse i netop Anderlecht, inden han i 2006 skiftede til tyske Hamburger SV, og i 2008 skiftede han så til Manchester City, hvor han har spillet 360 kampe og scoret 20 mål, ligesom det lykkedes at vinde fire engelske mesterskaber, to FA Cup-titler og fire Liga Cup-titler.

Nu bliver han altså spillende træner i Anderlecht, der har haft en forfærdelig sæson og blot ligger nummer seks og sidst i mesterskabsspillet inden søndagens sidste runde.

Med Anderlecht ude af billedet kan Kasper Hjulmand rette sit fokus mod andre trænerjob. Hjulmand har blandt andet været nævnt som kandidat i Club Brugge og hos Brøndby.

Tidligere på dagen sagde Hjulmand farvel til spillerne i FC Nordsjælland, som han forlod tidligere på foråret.

I januar var Hjulmand helt officielt på vej til Anderlecht, men Farum-klubben var ikke klar til at lade ham gå.

- Normalt snakker jeg ikke om ting, der ikke gået igennem. Men alt er ude, og det står også i Belgien. Det var et eller andet i det sidste mellem klubberne, der glippede, og derfor står jeg her nu. Hvordan jeg har det med det? I går var jeg lidt tom indeni. Det er ingen tvivl om, at det var en stor mulighed, der missede. Det sidder selvfølgelig i kroppen, når det har været så tæt på, sagde Hjulmand i januar til Ekstra Bladet.

Dengang blev Fred Rutten ansat, da Hjulmand ikke var til at vriste fri, men hurtigt forlød det, at danskeren var favorit til at overtage allerede den kommende sommer.

I løbet af foråret er der dog begyndt at blive stillet spørgsmålstegn ved Hjulmand fra flere belgiske eksperter, mens Hjulmand havde opbakning fra klubbens tekniske direktør Frank Arnesen og også fra tidligere Anderlecht-legende Morten Olsen.

Kasper Hjulmand har netop sagt farvel til spillerne i FC Nordsjælland, hvor han senest var træner. Foto: Lars Poulsen

