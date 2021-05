Smider grisehoved foran storklub

Der kan være mange måder at vise sin utilfredshed på, men fodboldklubben FC Basel har fået nok af, hvad de kalder en hetz mod dem fra fansenes side.

Fansene af den schweiziske storklub har længe været utilfreds med klubbens ledelse. Torsdag blev der lagt et blodigt, afskåret grisehoved foran klubbens kontor.

Det skriver den schweiziske avis 20 Minuten, der også viser billeder af det afskåret dyrehoved.

På bygningen over grisehovedet var der klisteret et byskilt fra den lille, schweiziske by Herisau op, som formodes at være direkte besked til FC Basels direktør, Roland Heri, da bynavnet kan læses som en sammensætning af direktørens efternavn og ordet sau, der kan betyde gris.

Klubben har oplyst, at de har involveret politiet i sagen.

Nok er nok

FC Basel har på de sociale medier taget afstand fra hændelsen, hvor de også skriver, at klubbens medarbejdere i længere tid har oplevet chikane.

De har blandt andet oplevet, at der bliver oprettet abonnementer og skrevet falske breve i medarbejdernes navne.

Desuden kalder de seneste handlinger uacceptable og at 'nok er nok'. Fans har under tidligere protester også brændt en dukke af klubbens ejer, Bernhard Burgener.

FC Basel ligger nummer to i den schweiziske liga hele 25 point efter førerholdet Young Boys, der har sikret sig mesterskabet.