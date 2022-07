Smigret Højlund udelukker ikke et sommerskifte

Rasmus Højlunds flotte halve år i østrigske Sturm Graz har gjort ham til et brandvarmt transfernavn. Selv er angriberen glad, hvor han er, men udelukker ikke et skridt op, fortæller han til Ekstra Bladet

- Vejret er godt hernede lige nu, det er meget rart.

Solen skinner på Rasmus Højlund, da Ekstra Bladet søndag eftermiddag fanger ham over en telefon, men det gode vejr i den østrigske by Graz er ikke det eneste, den unge angriber har grund til at smile over i øjeblikket.

Så sent som lørdag aften blev han dobbelt målscorer og matchvinder i SK Sturm Graz' 2-1-sejr over de østrigske mestre, Red Bull Salzburg.

Og Højlunds flotte præstation var langtfra det eneste højdepunkt, han har haft i sæsonen indtil nu.

Faktisk har sæsonstarten nærmest været ét langt højdepunkt for den 19-årige dansker, der i holdets første tre kampe i den nye sæson står noteret for fire mål og to assists.

Det bringer Højlund op på i alt ti mål og tre assists i hans første 16 kampe for Sturm Graz.

- Jeg tror, at det er lidt en blanding af, at jeg spiller en masse, og at den måde, vi spiller fodbold på hernede, passer min måde at spille fodbold på.

- Jeg har selvfølgelig også arbejdet på at udvikle mig, det er klart. Jeg tror, det er en god blanding af, at jeg er begyndt at spille meget, at spillestilen passer, og så selvfølgelig at jeg samtidig har lagt på, lyder det fra en ydmyg Højlund om forklaringen på hans eksplosive udvikling.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Højlund blev i januar solgt fra FC København til Sturm Graz. Foto: Jens Dresling

- Du er i en ung alder rykket langt væk hjemmefra. Har det også være med til at udvikle dig som fodboldspiller?

- Ja, 100 procent, svarer Højlund prompte.

- Jeg er modnet utrolig meget, og samtidig med det har jeg heller ikke haft så mange andre ting at skulle holde fokus på end at spille fodbold. Det tror jeg også har haft betydning.

- Jeg er blevet styrket mentalt, du ved, det her med at være alene hjemme selv og være langt væk fra familie, venner og kæreste, forklarer Højlund.

- Du lyder meget rolig omkring det?

- Jeg vil sige, at lige da jeg skulle tage beslutningen, var der mange overvejelser omkring, om jeg var klar oppe i hovedet til at tage afsted.

- Men jeg fik jo en god start, som jeg også tror har været vigtig, for at det er gået så godt, som det er, lyder det tænksomt fra Højlund.

Han er voldsom

Det er ikke første gang, at Rasmus Højlund er blevet sammenlignet med Haaland, men den solotur, som han lørdag tog, da han løb fra samtlige Salzburg-spillere på banen, inden han overlegent smadrede bolden i kassen, fik igen snakken om lighederne mellem de to til at køre.

Rasmus Højlund forstår, hvad folk ser, men har alligevel benene tungt nok plantet på jorden til, at han mest bare griner ad det.

- Han er i en liga for sig selv, smiler Højlund.

- Det er da altid rart at blive sammenlignet med så dygtig en angriber som ham, og jeg kan godt se, at vi kan nogle af de samme ting, men igen, altså jeg vil helst ikke sammenligne mig med ham, for han er voldsom.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Udelukker ikke sommerskifte

En anden snak, som Højlund denne sommer har måttet forholde sig til, er snakken om hans fremtid.

For selvom det kun er et halvt år siden, at Højlund skiftede FC København ud med østrigske Sturm Graz, så er han med sine vilde statistikker allerede et varmt navn igen i dette vindue.

Blandt andre belgiske Club Brugge har et godt øje til ham.

- Man bliver altid smigret, når der kommer nogle store klubber og kigger ens vej, men når det er sagt, så er jeg glad for at være, der hvor jeg er nu.

- Jeg er ikke bleg for at sige, at et skridt op også kunne være spændende - selvom jeg er tilfreds, hvor jeg er, og jeg er sikker på, at jeg sagtens kan udvikle mig endnu, endnu mere og blive endnu, endnu bedre i Sturm Graz.

- Har du en drømmeliga, du kigger mod på sigt?

- Jeg vil rigtig gerne spille Premier League en dag, det er målet.

- Men hvis jeg skulle se mig selv i en liga sådan rent spillestilsmæssigt, er det nok Bundesligaen, der passer til min måde at spille fodbold på.

- Man plejer at sige at den østrigske bundesliga er en light-version af den tyske, afslutter Højlund, der mildest talt må siges at have taget light-versionen med storm.

