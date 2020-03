Smuk corona-gestus: Fik lov i sidste øjeblik

En 37-årige reservemålmand nåede lige akkurat sin milepæl og ramme 250 kampe, da han blev skiftet ind for Newcastle Jets kort før, at corona også lukkede den australske liga ned

Af og til får coronavirussen det bedste frem i folk.

Mandag aften i Australien stødte man på et af mange eksempler, da Newcastle Jets sneg sig til en 2-1-sejr over Melbourne City. For lukkede døre naturligvis.

I fokus var Newcastle Jets' sidste skanse, Glenn Moss, der i australsk regi er en målmandslegende. Han manglede kun én indsats for at nå den milepæl, der hedder 250 ligakampe. Kun opnået af fire målmænd før i deres historie.

Med en karriere, der var planlagt til at slutte efter indeværende sæson, var det for den bænkede 37-årige begyndt at se ud som et vanskeligt projekt. Især efter en skade havde holdt ham ude af de sidste ni ligakampe.

Risikerede udligning og skader

Men Jets-træner Carl Robinson havde læst skriften på væggen og med en klar formodning om, at mandagens kamp muligvis ville være sidste kamp i en uoverskuelig fremtid, lod han Moss skifte ind i 86. minut.

Det på trods af, at flere af hans spillere led af småskavanker og ikke så ud til at kunne holde kampen ud. Træneren erkendte problematikken, men holdt fast i, at han skyldte gode gamle Glen Moss at nå at få den fjer i hatten.

- Jeg besluttede mig tidligt for, at jeg ville sætte ham ind, for han er vitterligt et godt menneske. Han går nok på pension, når året er omme, hvilket vi alle ved, lød det efter kampen.

Fodboldkampe med (eller uden) tilskuere er efterhånden et ekstremt sjældent fænomen.

Man skal søge mod mere obskure lokationer som Hviderusland og Paraguay, hvis man stadig vil se en liga, der afvikler professionelle fodboldkampe på den gammeldags facon.

Australien meldte da også efter mandagens kamp ud, at de næste kampe ville blive suspenderet på ubestemt tid. Ligesom herhjemme. Og ingen ved helt præcis, hvornår det hele vender tilbage til normalen.

