Sønnen grinede hånende: - Hvordan vil de straffe verdens bedste?

Billederne gik verden rundt, da Cristiano Ronaldo fornærmet forlod Old Trafford før tid, mens holdkammeraterne var i gang med at slå Tottenham.

Superstjernen var sur over at skulle skiftes ind til de sidste tre minutter af kampen. Det gør man jo ikke mod verdens bedste fodboldspiller, mente Ronaldo tydeligvis.

Og man straffer heller ikke med efterfølgende karantæne.

Det er i hvert fald sådan, Ronaldo selv udlægger det i sit meget omtalte interview med Piers Morgan og The Sun. Men med sin søn som afsender.

- Jeg kan huske, at jeg kom hjem, og Cristiano (Ronaldo har kaldt sin søn Cristiano, red.) så mig og sagde: ’Far gik ikke til kamp?’. Jeg sagde: ’Nej, for klubben straffede mig’. Han begyndte at grine. ’Hvordan vil de straffe dig, når du er verdens bedste spiller?’, fortæller Cristiano Ronaldo.

Ronaldos søn står med det portugisiske flag. Foto: Armando Franca/Ritzau Scanpix

Den 37-årige angriber blev dog straffet af Manchester United og manager Erik ten Hag, som Ronaldo flere gange har kritiseret i samme lange interview. Den hollandske træner har fortalt om, hvordan han gjorde det for at beskytte kulturen i den slingrende storklub.

Men i Cristiano Ronaldos øjne var straffen både unfair og for hård.

- Jeg var meget skuffet. Jeg fortryder, jeg undskylder, jeg er ikke perfekt, og jeg begår fejl, men at suspendere mig i tre dage for det er for meget, synes jeg.

- Jeg har aldrig haft et problem med nogen klub eller nogen træner, og så suspenderer de mig i tre dage, siger Ronaldo.

Cristiano Ronaldo var uden for kamptruppen for Manchester United i den næste Premier League-kamp mod Chelsea, men allerede en uge efter sit tidlige exit startede han inde i Europa League mod Sheriff og scorede.

Det kan have været Ronaldos sidste mål i den røde trøje.

- Måske er det godt for Manchester United og nok også godt for mig at skrive et nyt kapitel, siger Cristiano Ronaldo.

Manchester United har netop meddelt, at klubben er på vej med en reaktion på de mange udtalelser, Ronaldo er kommet med.

