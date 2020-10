Sønner af tidligere topspillere drager videre på lejeophold

Navnene Chiesa og Kluivert har i mange år været en del af europæisk topfodbold, og i de kommende år vil de formentlig blive nævnt igen og igen.

På transfervinduets sidste dag har stortalenterne Federico Chiesa og Justin Kluivert, sønner af henholdsvis Enrico Chiesa og Patrick Kluivert, fundet nye arbejdsgivere.

22-årige Chiesa skal fremover tørne ud for den italienske storklub Juventus, som har lejet ham i Fiorentina for de kommende to sæsoner.

Det skriver Torino-klubben på sin hjemmeside.

I Fiorentina har han spillet 153 kampe og scoret 34 mål. Han har også fået debut på det italienske landshold, som han har optrådt 19 gange for.

Juventus betaler 10 millioner euro svarende til 74 millioner kroner for lejeaftalen og har fået skrevet en købsoption ind i aftalen. Vælger Juventus at købe ham, skal storklubben hoste op med 40 millioner euro - 298 millioner kroner.

Justin Kluivert smutter til gengæld væk fra Italien for en stund.

Den 21-årige offensivspiller, der fik debut på det hollandske landshold i 2018, har spillet for AS Roma, siden han kom til fra Ajax for to år siden.

Nu skal han prøve kræfter med den tyske Bundesliga og RB Leipzig, som har lejet hollænderen for resten af sæsonen.

RB Leipzigs sportsdirektør, Markus Krösche, har længe haft et godt øje til Justin Kluivert.

- Vi har kigget på Justin Kluivert i et stykke tid, og vi er stolte af, at han har valgt at skifte til Leipzig. Han passer perfekt ind i klubbens profil og fodboldfilosofi, siger Krösche til Leipzigs Twitter-konto.