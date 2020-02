Spansk verdensstjerne: Eriksen ville passe i Barça

Verdensstjernen og topscoreren ved EM i 2008, David Villa, mener, at Christian Eriksen sagtens kunne begå sig i Barcelona

Christian Eriksen var en af vinterens mest omtalte transferemner.

Med kontraktudløb hos Tottenham til sommer og et ønske om at komme videre, var det ikke rygter, der manglede om midtbanekreatørens fremtid.

Et af de mere vedvarende rygter var, at FC Barcelona eftersigende skulle have været ude efter Christian Eriksen.

Netop FC Barcelona er David Villa rigtig godt bekendt med. Han fik 3 sæsoner hos den catalanske storklub med 149 optrædener og 48 mål til følge.

Den tidligere EM-topscorer kunne sagtens have set Christian Eriksen tørne ud for sin tidligere klub.

- Christian Eriksen er en top, top, topspiller. Han har bevist de sidste mange sæsoner i Premier League, hvorfor mange hold godt kunne bruge hans kvaliteter på banen, fortæller David Villa og forsætter:

- Christian Eriksen er en topspiller, og Barcelona er et tophold. Jeg tror, at han ville passe godt ind i Barcelona.

Christian Eriksen endte som bekendt hos italienske Inter i vinterens transfervindue. Der var ellers meget snak om et skifte til FC Barcelona. Foto: Daniele Mascolo / Ritzau Scanpix

Som bekendt endte danskeren ikke i det catalanske, men i støvlelandet med Internazionale Milan som arbejdsgiver. Et skifte, David Villa tror bliver succesfuldt.

- Jeg tror, at Christian Eriksens skifte til Inter er godt. Han kommer til at gøre det godt, fordi han er en kvalitetsspiller, og sådan en kan præstere godt på alle hold.

Danmark kan gentage 1992-triumfen

Sådan så Danmarks holdopstilling ud mod England ved første gruppekamp i 1992, der endte ud i den største triumf for dansk fodbold nogensinde. Foto: Kim Agersten / Polfoto

Til sommer spilles der for første gang en slutrunde på dansk jord.

Som bekendt bliver det med dansk deltagelse efter de danske drenge formåede at blive 2'er i deres kvalifikationsgruppe, og dermed sikrede sig en direkte billet til sommerens fodbold-festligheder.

David Villa er til sommerens slutrunde EM-ambassadør for booking.com, og i den forbindelse har Ekstra Bladet snakket med den bla. tidligere Barcelona og spanske landsholdsstjerne, der også stadig står noteret for flest mål på det spanske landshold.

Kan gå hele vejen som i 92

Den tidligere topangriber David Villa ser gode chancer for succes til det danske mandskab, der skal spille alle tre gruppekampe hjemme i Parken.

- Danmark har et rigtig stærkt hold, hvilket de også viste i kvalifikationen. De lukker ikke mange mål ind, og er meget svære at slå. Det betyder meget i fodbold og specielt til en turnering som EM, der er så tætpakket, udtaler David Villa.

Danmark har da heller ikke tabt en kamp i ordinær spilletid siden 2016, hvor det blev til et 1-0 nederlag til Montenegro. En tabt straffesparkskonkurrence mod Kroatien var eneste forhindring for en kvartfinale ved forrige sommers verdensmesterskaber.

- Danmark vandt EM i 1992, hvor ingen troede på dem. De har en en fantastisk trup af spillere, så jeg kan godt se dem gå hele vejen. Hvorfor ikke? Siger David Villa.

David Villa udnævner Kasper Schmeichel og Christian Eriksen som Danmarks nøglespillere, hvis succesen fra 1992 skal gentages.

Daniels Wass er en populær mand i Valencia

Daniel Wass manglende kampe for det danske landshold har været et stort samtaleemne de sidste par år. På billedet fejrer han en scoring mod Chelsea på Stamford Bridge sidste år. Foto: Sergio Perez / Ritzau Scanpix

Daniels Wass har de sidste år været en omtalt herre omkring det danske landshold.

Ikke på grund af sine præstationer på banen, men nærmere grundet hans fravær på holdet. Daniel Wass har det sidste halvandet år tørnet ud for Valencia i La Liga.

En klub, David Villa også har et yderst godt kendskab til, eftersom han huserede i angrebet for Valencia i 5 sæsoner fra 2005 til 2010.

- Jeg følger min gamle klub Valencia tæt. Jeg kan kun sige, at Daniel Wass er en fantastisk spiller. Lige meget om han spiller på højrebacken, der ellers ikke er hans favoritposition, eller om han spiller på midtbanen, så gør han det rigtig godt, siger David Villa.

Daniel Wass har siden 2015 været fast inventar i en af verdens stærkeste ligaer La Liga. Alligevel har den tidligere Brøndby IF spiller kun fået 4 optrædener i betydningsfulde kampe på landsholdet i samme tidsrum. Noget fodbold-Danmark har lagt mærke til og diskuteret.

- Ham der sætter holdet (Åge Hareide red.), er selvfølgelig bedre inde i spillernes præstationer på deres klubhold til dagligt, end jeg er. Jeg ved, at han er en populær spiller og en, folk godt kan lide her i Valencia. Jeg håber, at han kommer med i Danmarks trup til sommerens EM, fordi han er en rigtig dygtig spiller, fortæller David Villa.

Næste gang Daniel Wass - måske - kan overbevise Åge Hareide om en plads til sommerens EM, er fredag 27. Marts hvor Danmark tager imod Færøerne til en venskabskamp på MCH Arena.

