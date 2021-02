10 minutter koster 37 millioner

I FC Barcelona er der i øjeblikket alvorlige problemer med økonomien som følge af den igangværende coronapandemi. Den har medført, at der ikke kommer publikum på stadion, ligesom turismen til Cataloniens hovedstad er gået mere eller mindre i stå.

Derfor kommer der ikke de samme penge ind i kassen, som de normalt er vant til. Dog fortsætter de store udgifter med at være der, og nu er der kommet en stor regning til Barcelona.

Den er kommet, da Ousmane Dembele har rundet sin kamp nummer 100 for den catalanske storklub, og derfor skal der nu betales en bonus på 37 millioner kroner til Dortmund, som man købte offensivspilleren fra i 2017. Det skriver tyske Kicker.

Den samlede pris for Dembele er derfor nu nået op på 1,04 milliarder kroner som følge af forskellige bonusser, og der er stadig mulighed for, at den ender med at blive endnu dyrere, da yderligere ekstra-aftaler kan få den op på 1,1 milliarder kroner.

Dembeles kamp nummer 100 kom mod Alaves, hvor han fik de sidste ti minutter i opgøret, som endte med en 5-1-sejr for Barcelona. Dermed kom de ti minutter altså til at koste dem 37 millioner kroner i deres stramme budget.

Hidtil har den dyreste handel for Barcelona været Coutinho, som kostede dem 1,07 milliarder kroner, så Dembele kan altså ende med at blive klubbens største køb nogensinde, hvis bonusserne bliver ved med at tikke ind for Dortmund.

Barcelona kan dog glæde sig over, at Champions League stadig betaler gode præmiepenge, men der er ændringer på vej i turneringen. Bliv klogere på det her.

Messi-magi

Voldsom millionregning efter Ståle-fyring

Det er det rene vanvid - kom væk, Eriksen!

Skift ud: Det åbenlyse - og billige - valg