11-årig i paradis: Alle fodboldfans' drøm

Tænk, hvis du som 11-årig pludselig mødte Lionel Messi på stranden og spillede fodbold med ham og hans sønner - den drøm gik i opfyldelse for en heldig dreng

Lionel Messi slapper i øjeblikket af efter en lang sæson for Barcelona afsluttende med bronzemedaljen med Argentina ved Copa América.

I sidste uge var Messi på stranden i caribiske Antigua med konen Antonella og de to ældste sønner Thiago og Mateo samt sin egen far Jorge.

På stranden var også den 11-årige engelske dreng Mackenzie O'Neill, der var på sommerferie med sin familie, og han har nu en god historie at fortælle vennerne.

Ja, faktisk en historie, der vel er alle fodboldfans' drøm.

- Messi var med sin familie på stranden. Jeg var der alene og begyndte at spille med min bold få meter fra dem, fortæller Mackenzie til argentinske Olé.

- Hans far Jorge kastede en bold til mig og spurgte, om jeg ville spille med dem, og så spillede vi med Thiago og Messi i 45 minutter.

Artiklen fortsætter under billederne

Messi og den 11-årige heldige dreng på stranden:



Messi fik i 2013 tatoveret sin nyfødte søns håndaftryk på læggen. Foto: GUSTAU NACARINO/Ritzau Scanpix

Stor guide: Sådan får du den bedst mulige start i FIFA Ultimate Team

Særligt Messis ældste søn, 7-årige Thiago, imponerede.

- Thiago er en fantastisk spiller af sin alder og var ikke bange for at spille. Det var utroligt at spille med Messi.

- Messis kone oversatte, for hun taler godt engelsk. Senere var jeg ude at svømme med Messi, og vi var ude på en lille båd og brugte meget tid på vandet. Han løftede mig op på skuldrene og Thiago fulgte mig, hvor end jeg gik.

Messi gav dog ingen råd omkring fodboldspillet til den engelske dreng.

- Nej, for han taler ikke engelsk, men at se hvor god han var med bolden, det var nok råd for mig.

- At spille med Leo i vandet var rigtig sjovt. Han opførte sig som en normal far. Jeg kunne også se, at Messi nød at se sin søn spille med andre børn.

- Hvis Thiago stadig havde været på resortet, så ville vi have spillet sammen hver eneste dag. Hvis jeg ser ham næste år, så vil jeg spille med ham igen, for jeg er på ferie på samme strand hvert eneste år med min familie.

Artiklen fortsætter under billederne

Her spiller 11-årige Mackenzie fodbold med Lionel Messi og hans søn:



Messis kone, Antonella, stod for at tale engelsk med den 11-årige dreng. Foto: Victor R. Caivano/Ritzau Scanpix

Se også: Fodboldstjerne bliver del af kongefamilie

Messis magiske milepæl: Så vild er han

Til sidst forsøgte den engelske dreng at give en slags gave.

- Den sidste aften Messi og hans familie var her, der spillede jeg med Thiago og gav ham min fodbold, som han kunne beholde.

- Men han løb efter mig langs stranden og insisterede på, at jeg beholdt den. Bagefter sagde Messi og hans kone farvel til mig med store smil. Jeg kommer ikke til at glemme dem, siger den engelske dreng, der har fået lov af sine forældre til at udtale sig.

Hjemme i England er 11-årige Mackenzie O'Neill målmand i nordlondonske Faversham, og de seneste dages udtalelser om Messi har allerede skaffet ham mere end 3.000 følgere, mens hans seneste opslag viser, hvordan han er hjemme i det grå England og redder en bold med hovedet.

Artiklen fortsætter under billederne

Den 11-årige dreng er hjemme i England igen og redder her bolden med hovedet...



Messi med de to ældste sønner i 2017 Foto: Manu Fernandez/Ritzau Scanpix

Videoen er allerede set mere end 160.000 gange på under et døgn, og det vrimler allerede med tilbud om, at han skal komme til Galatasaray og Besiktas...

Drømmer du selv om at møde Messi på stranden, så kan det oplyses, at Messi og familien under opholdet på Antigua boede i en luksusvilla i Jumby Bay til en pris på 41.500 kroner pr. nat.

Se også: Messi har intet liv: - Han bor i et gyldent fængsel

Se også: Se Cristiano-fotoet: Stjernens diller stjæler billedet

Helt lovligt: Sådan kan du se Messi og Ronaldo spille - gratis