12 minutters angreb på klubben

Ezequiel Garay har annonceret, at han forlader Valencia denne sommer, hvor hans kontrakt udløber, men den 33-årige midterforsvarer kommer på ingen måde til at gøre det i ro og mag.

På sociale medier har veteranen nemlig åbnet godt og grundigt op for sluserne, for her fortæller han om en decideret smædekampagne mod ham fra klubbens side.

Det gør han i en 12 minutter lang video, som han lagde på sin Instagram-profil søndag.

- Når du ser, hvordan folk omkring dig bliver berørt af det, der sker med dig, så gør det ondt, siger han blandt andet i videoen ifølge Goal.

- Især når dine børn spørger dig, hvorfor du er ked af det, for det er svært at svare på, tilføjer han.

Blev presset til orlov

I videoen fortæller Garay, hvordan han med den omtalte 'kampagne' mener, at folk i klubben prøvede at miskreditere ham både som professionel og som person.

- De sagde, jeg havde afvist en kontrakt på 2.7 millioner euro (20 millioner kroner, red.), hvilket er totalt løgn. De sagde også, jeg ikke ville blive i klubben, hvilket heller ikke er sandt, lyder det fra argentineren.

Ifølge Garay var der mange samtaler, men ingen deciderede kontraktudspil. Så fik han en skade, og pludselig kom der slet ikke noget fra klubben.

- Lidt efter det blev jeg bedt om at gå på orlov, og da jeg spurgte ind til kontrakten, blev jeg mødt med stilhed.

Garay har optrådt 32 gange for Argentina, blandt andet under VM-finalen i 2014, hvor han fra tætteste hold kunne se Mario Götze sende guldet til Tyskland. Foto: Ricardo Moraes/Ritzau Scanpix

Valencia er overrasket

På klubbens hjemmeside fremgår det af en pressemeddelelse, at de er overraskede og kede af Garays video.

- Vi vil gerne understrege, at klubben aldrig havde til hensigt at indgå i offentlige kontroverser med spilleren, som er en vigtig del af enheden her, står der.

- Som spilleren selv er inde på, så har der været flere kontrakttilbud, som alle ville have forøget hans nuværende, men som blev afvist, hvilket vi har komplet respekt for, skriver klubben desuden.

For få dage siden blev det vedtaget, at den bedste spanske række sparkes i gang igen den 11. juni. Her skal Valencia forsøge at avancere fra deres 7. plads i en tæt topstrid, hvis de agter at deltage i europæisk fodbold fra næste sæson.

Det har de 11 kampe til at få gjort noget ved i et tætpakket kampprogram, der ventes af afviklet 19. juli.

Ezequiel Garay har optrådt 114 gange for Valencia, heraf 23 i denne sæson, siden skiftet dertil i 2016.

