150.000 har stemt Braithwaite ud

Barcelona ser ud til at kunne gå ind i et transfervindue, hvor der skal laves meget om i spillertruppen. Her kan det godt se ud til, at danske Martin Braithwaite står som en af de spillere, som de skal komme af med.

Det viser en stor afstemning, som den store spanske sportsavis Marca har stået bag med 150.000 stemmer. Her blev der spurgt til, hvem Barcelona skal få sendt afsted, og her var svaret klart.

Først og fremmest ville flest have Philippe Coutinho videre, men derefter kom Miralem Pjanic, Samuel Umtiti og Martin Braithwaite i den rækkefølge, som avisens læsere gerne vil have til en ny klub.

Dernæst blev folk som Sergi Roberto, Clement Lenglet, Antoine Griezmann, Ronald Koeman, Sergio Busquets og Gerard Pique placeret. Dermed er det altså det meste af holdet, som man gerne ser ofret. Dog går tre spillere fri.

Her er der ikke overraskende tale om Lionel Messi, mens også Jordi Alba og Ousmane Dembele menes at skulle have muligheden for at blive, mens resten af truppen lader til at skulle igennem en stor oprydning.

Det er desuden ikke første gang, at Braithwaite bliver set på, som en af de spillere, som skal ofres.

Martin Braithwaite er i truppen til lørdagens kamp mod Eibar. Barcelona har udspillet sin rolle i mesterskabskampen, men skal have point for at være sikre på tredjepladsen. Sevilla er to point efter på fjerdepladsen før sidste runde.

