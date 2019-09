25 år siden for Laudrup: Den værste dag i mit liv

Han er en stor stjerne i Danmark, men endda endnu større i Spanien. Sådan er det med Michael Laudrup

Han har netop medvirket i tv-programmet 'Quan s'apaguen els llums' (Når lysene slukkes, red.), som er en interview-serie, der kredser om nogle af de største profiler i spansk fodboldhistorie.

Her fortæller han om sin store karriere, og her beretter han om nogle af de hårde perioder i det lange fodboldliv.

Særligt en kamp satte sig i ham.

I 1994 skiftede han fra Barcelona til Real Madrid, og det første Clasico mellem de to storklubber efter skiftet var et mareridt for ham.

- Personligt var det den værste dag i mit liv, da jeg vendte tilbage til Camp Nou klædt i hvidt, siger Laudrup i tv-programmet.

Den spanske presse har altid sværmet om Laudrup. Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Kun to sæsoner blev det til i Real Madrid, men Laudrup nåede dog at vinde La Liga med Los Blancos. Foto: Denis Doyle/AP/Ritzau Scanpix

Han forstår godt, hvorfor folk piftede, men han tog alligevel det svære valg med skiftet til rivalen.

- Jeg havde besluttet, at min tid hos Barça var forbi. Og Madrid var interesseret. For mig var det et kompliment, og jeg ville fortsætte i Spanien. Hvorfor skulle jeg rejse til et andet land?

- Jeg vidste ikke, hvordan de ville modtage mig i Madrid efter at have været deres bøddel, men handlen var fænomenal.

Efter flere år som træner har Laudrup nu et mere stilfærdigt fodboldliv, hvor han giver den som tv-ekspert. Foto: Lars Krabbe/Polfoto

Laudrup husker tiden på Barcelonas 'Dream team' som de bedste år og fremhæver Johan Cruyff som den træner, der lærte ham mest.

Trods deres hårde brud har den danske stjerne masser af lovord om den hollandske legende.

Den danske fodboldlegende stoppede sin aktive karriere i 1998.

Her kan du læse et kæmpe interview med Laudrup, som udkom i slutningen af juni:

