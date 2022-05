6-0: Real Madrid udraderede Levante

Bundproppen Levantes blev torsdag slået ud af La Liga, da mestrene fra Real Madrid slog holdet med de knusende cifre 6-0.

Resultatet betyder, at Levante med to kampe igen ikke længere har mulighed for at rykke over Cadíz på 17.-pladsen, som har seks point mere end Levante.

Det skyldes, at det ved pointlighed er holdenes indbyrdes statistik, der afgør, hvem der lægger øverst, og Cadiz har henholdsvis vundet og spillet uafgjort mod Levante i denne sæson.

Tidligere på dagen tabte netop Cadiz, som har danske Jens Jønsson på holdet, mod Real Sociedad, og holdet kan stadig ende med at rykke ned.

Real Madrid havde allerede sikret mesterskabet og havde derfor ikke andet end æren at spille for torsdag.

Alligevel stillede holdet med noget nær stærkeste opstilling med flere store profiler som Vinicius Junior, Karim Benzema og Luka Modric.

Real Madrid lignede under hele kampen det bedste hold og skulle kun bruge 13 minutter på at score første mål.

En ydersideaflevering fra Luka Modric sendte Ferland Mendy i dybden, og med et skud mod inderste stolpe gjorde franskmanden det til 1-0 til La Liga-mestrene.

Levante er færdig i La Liga efter torsdagens nederlag til Real Madrid. Foto: Javier Soriano/Ritzau Scanpix

Få minutter senere var det Benzema, der sendte bolden i mål med et hovedstød på indlæg fra Vinicius Junior. Scoringen var Benzemas 323. for Real Madrid, og den sendte franskmanden op på siden af klublegenden Raul som den næstmest scorende i Real Madrids historie. Kun Cristiano Ronaldo har lavet flere mål i klubben med 451 i alt.

I 34. minut blev Luka Modric endnu engang noteret for en assist, da han sendte en bold ind i boksen til brasilianske Rodrygo, som i situationen udviste kølighed og begravede bolden i netmaskerne.

Lige før pausen lavede Modric endnu en assist. Denne gang var modtageren Vinicius Junior, som gjorde det til 4-0, inden første halvleg blev fløjtet af.

I anden halvleg blev Vinicius Junior endnu engang målscorer på en aflevering inde i feltet fra Benzema, som blev afsluttet første gang.

To mål kunne dog ikke gøre det for den hurtige brasilianer, som blev sendt i direkte duel med Levantes målmand på en aflevering fra indskiftede Luka Jovic.

Levante er derfor blevet sendt ud af La Liga, mens Real Madrid pointmæssigt fik udbygget sin status som ligaens nummer et.