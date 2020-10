Åbenmundet Real-stjerne taget på fersk gerning

Real Madrids Isco blev fanget på et kamera, mens han brokkede sig over træneren Zinedine Zidane

Real Madrid midtbanespilleren Isco fik talt en smule over sig inden lørdagens kamp mod Barcelona.

Og til hans uheld skete det for rullende kameraer, skriver mediet AS.

På en tribune på Camp Nou sad midtbanespilleren sammen med to af sine holdkammerater og klagede over, at han ikke har en stor nok rolle på holdet under træner Zinedine Zidane.

- Hvis han tager mig ud, så gør han det i det 50. eller 60. minut af kampen. Nogle gang er det ved pausen. Når han sætter mig ind, er det i det 80. minut, lød det fra Isco, der blev fanget på tv-kanalen Moviestar+.

Bemærkningen fik holdkammeraten Marcelo til at grine, mens Luca Modric smilede.

Bænkevarmer

Det er ikke helt uden grund, at Isco klager over sin manglende spilletid og sene indskiftninger.

Han er nemlig kun startet inde i to ud af syv kampe i sæsonen. I kampen mod Real Valladolid spillede han 57 minutter, mens han mod Cadiz fik 45 minutters spilletid, inden han blev skiftet ud.

Herudover er også blevet skiftet ind én gang i halvlegen mod Real Betis og i 89. minut mod Levante.

Den 28-årige midtbanespiller fik da heller ikke spilletid i lørdagens kamp, da Real Madrid slog Barcelona 3-1.

Isco kom til Real Madrid i 2013 og det er blevet til 311 kampe og 51 mål i klubben.

