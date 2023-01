Åh nej: 'AC' udgår i Barca-sejr

FC Barcelona konsoliderede søndag aften sin førsteplads i La Liga med en hjemmesejr på 1-0 over den lille Madrid-klub Getafe.

Dermed kom Barcelona op på 44 point for 17 kampe i La Liga. Ærkerivalen på andenpladsen, Real Madrid, kan senere søndag aften bringe sig op på 41 point med en udesejr over Athletic Bilbao.

Uden den karantæneramte angriber Robert Lewandowski kom pligtsejren i hus med Andreas Christensen i midterforsvaret i første halvleg.

Danskeren blev udskiftet i pausen, og på pressemødet efter kampen oplyste træner Xavi ifølge flere spanske medier, at danskeren havde mærket ubehag i baglåret og derfor blev skiftet ud.

Christensen nåede dog at gøre sig bemærket med en stor aktie i 1-0-målet.

Barcelona befinder sig i en god periode og har ikke tabt siden oktober, men indsatsen mod Getafe var dog langt fra sprudlende.

Den første halve time var en ørkenvanding, hvor Barcelona havde bolden meget, men intet skabte over for Getafe, hvis kæder stod godt.

Da der kom hul på bylden efter 34 minutter, var det, da Getafe mistede bolden på egen banehalvdel, så Barcelona fik plads til at sætte et angreb op.

Andreas Christensen brød Getafes boldbesiddelse med en fremragende aflevering i dybden til Raphinha, der fra venstre side sendte bolden mod midten, hvor Pedri sendte den i mål.

Getafe havde faktisk også sine muligheder og manglede ikke meget for at komme på tavlen i første halvleg.

Anden halvleg var også svær at hidse sig op over. Barcelona kontrollerede spillet, men var uden snert i angrebsspillet, og man fornemmede, at holdet mest havde fokus på at cruise sejren hjem. Det lykkedes trods alt.

Nederlaget var Getafes tredje i træk, og holdet balancerer lige over nedrykningsstregen.