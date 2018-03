Årets mest pinlige: Stjernen til grin ovenpå film-fadæse

Der er efterhånden set mange interessante bud på fodboldspillere, der forsøger at tilrage sig et frispark - men weekendens skuespilsstunt fra Simone Zaza må betegnes som værende helt uden for kategori

Måske det er gået Simone Zazas næse forbi, at Oscar-uddelingen fandt sted sidste weekend. I lørdagens kamp mellem Valencia og Sevilla lignede den 26-årige angriber i hvert fald én, der gik benhårdt efter en af de fornemme skuespilsstatuetter.

Mange husker måske Zaza for hans horrible straffespark, der sendte Italien ud af EM i 2016, og som resulterede i en langvarig hån mod angriberen på diverse sociale medier.

Skulle dette dog alligevel være gået i glemmebogen for de mange fodboldfans verdenen over, sørgede Zaza i den grad for at smide brænde på bålet og tiltrække sig uheldig opmærksomhed endnu engang. Og ingen af hans tidligere bedrifter overgår den absurde seance, han leverede i weekenden.

Mens Zaza jagtede bolden i et Sevilla frembrud, bevægede italieneren sit hoved mod Vázquez' albue og smed sig efterfølgende i græsset med hænderne for hovedet i et fuldkomment miserabelt forsøg på at få et frispark, der kunne sætte en stopper for modstandernes angreb.

Zazas tåkrummende forsøg på at tiltuske sig en dommerkendelse i Valencias favør, blev mødt af både undren og vrede fra flere fodboldfans verden over, der hurtigt fik latterliggjort Zazas utilstedelige opførsel på de sociale medier.

Simone Zaza kom til Valencia fra Juventus i sommeren og har, foruden sin mislykkede karriere som skuespiller, haft en fin sæson i det spanske, hvor han har leveret 11 mål i 25 La Liga kampe.

