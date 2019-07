Årets transfer: Femtestørst nogensinde

Rygterne har kørt længe, men nu er det officielt.

Atlético Madrid har skrevet kontrakt med det 19-årige portugisiske vidunderbarn João Félix fra Benfica, der får trøje nummer syv, som Antoine Griezmann hidtil har båret.

Det meddeler klubben onsdag aften.

- Atlético og Benfica er blevet enige om en transfer for João Félix. Den 19-årige spiller har underskrevet en kontrakt for de kommende syv sæsoner, skriver Atlético på sin hjemmeside.

| Acuerdo con el @SLBenfica para el traspaso de @joaofelix70.



El delantero portugués ha firmado con nuestro club para las próximas 7 temporadas



¡Bienvenido a la familia rojiblanca!

https://t.co/bRENzFAyQB#AúpaAtleti #PuroTalento #BienvenidoJoãoFélix pic.twitter.com/NsAWSxoxlP — Atlético de Madrid (@Atleti) 3. juli 2019

Og offensivspilleren koster den spanske hovedstadsklub intet mindre end 940 millioner kroner, og dermed træder han ind som verdens femtedyreste fodboldspiller nogensinde.

Kun Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembele og Philippe Coutinho har kostet flere penge end Felix-handlen.

Dermed ser der ud til at være hentet en afløser for Antoine Griezmann, der har meddelt, at han forlader klubben denne sommer. For et par uger siden blev det også afsløret, hvilken klub Griezmann skifter til, som du kan læse LIGE HER.

João Félix debuterede i juni for Portugals A-landshold, da de vandt den første udgave af Nations League. Her optrådte den kommende Atlético-stjerne i front sammen med Cristiano Ronaldo, som han naturligvis også sammenlignes med, for han kan også spille på kanten.

Tidligere har Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Bayern München, Barcelona og Juventus også været nævnt som mulige klubber, men det blev altså Atlético, der trak sig sejrrigt ud af transfer-kampen.

Det har tidligere været fremme, at João Félix ellers ikke var det største talent som helt ung.

15 år gammel var han på kontrakt hos FC Porto, hvor han blev vejet og fundet for let og fik ophævet sin aftale. Den beslutning sendte ham i hænderne på rivalerne fra Benfica.

I den forgangne sæson blev det til 20 mål i 43 kampe for Benfica, som han først debuterede for i august og siden gjorde til mestre.

Det har i det hele taget været en stor transferdag i Atlético Madrid. Først solgte de Rodri til Manchester City, og så offentliggjorde de købet af Hector Herrera i Porto, og nu er João Félix altså også hentet til.

Og han er en populær ung mand blandt pigerne. Da han scorede hattrick mod Frankfurt i Europa League i april fortalte han, hvordan pigerne sendte nøgenbilleder til ham, som du kan læse LIGE HER.

