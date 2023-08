Absurd løn: Tjente 766 millioner som bænkevarmer

Mange husker Eden Hazard for sin flotte tid i den engelske klub Chelsea, men i Real Madrid bliver han nok husket for at varme bænken, mens han kunne hæve et fyrsteligt millionbeløb per kamp

Hvad får man egentlig 850 millioner kroner?

Det skal jeg sige dig.

7 mål og 12 assists fordelt på 76 kampe i alle turneringer over fire sæsoner, så får du en hulens dyr bænkevarmer og en beskæftiget lægestab for resten.

Ikke nok med, at den nu 32-årige kantspiller kostede en klækkelig sum at hente til Real Madrid, så hævede belgieren også en massiv løncheck, selvom han ikke spillede særlig mange kampe - taget i betragtning, at han var hentet ind som et kæmpe navn set i lyset af hans flotte tid i den engelske klub Chelsea.

Ifølge Salary Sport tjente Hazard i gennemsnit 191 millioner danske kroner per sæson, han spillede i Real Madrid. Rundt regnet og nok også lidt frækt sammenlignet - så fik Hazard 10 millioner kroner per gang, han fik minutter for den spanske hovedstadsklub, og 109 millioner kroner per mål - med tanke på, at han kun scorede syv gange for Madrilenerne.

Eden Hazard kan se tilbage på sin tid i Real Madrid trøjen med stor skuffelse, men med stor økonomisk succes. Foto: Ricardo Larreina/Ritzau Scanpix

Ja, Eden Hazards tid i den spanske kongeklub, Real Madrid, var ikke den store succes.

Ingen af de to Champions League-vindende trænere, Zinedine Zidane eller Carlo Ancelotti, kunne få den belgiske troldmand til at blomstre i de fire år, Hazard nåede at være i klubben.

Så Hazards tid i den hvide Real Madrid-trøje vil nok være en, begge parter ville ønske bliver skrevet ud af historiebøgerne, Men med transferens massive overgangssum og udbyttet, Real Marid har fået for pengene, in mente, vil den nok stå som et klokkeklart eksempel på et historisk transferflop.