AC debuterer i kæmpe Barca-skuffelse

Andreas Christensen fik lørdag aften debut for den spanske storklub FC Barcelona.

Men det blev ikke den bedste tænkelige start for Andreas Christensen, som var med til at spille 0-0 hjemme mod Rayo Vallecano i La Liga.

Den danske landsholdsspiller spillede de første 61 minutter, inden træner Xavi skiftede ham ud med Sergi Roberto.

Andreas Christensen spillede en solid kamp i den bageste kæde, hvor der var knap så meget at se til som i den anden ende af banen.

Rayo Vallecano forsvarede sig heroisk gennem de 90 minutter plus det løse. Og det endte med at være et hårdt tilkæmpet point for udeholdet.

Barcelona benyttede flere af de nyindkøbte profiler, som holdet havde nået at få registreret med en hel del besvær grundet klubbens økonomiske problemer.

Så både angriberen Robert Lewandowski og kantspilleren Raphinha var ligesom Andreas Christensen med fra start. Desuden blev den nye midtbanespiller Franck Kessie skiftet ind i anden halvleg.

Barcelona dominerede kampen fra start til slut og havde bolden i over to tredjedele af tiden. Hjemmeholdet kom også frem til langt de fleste chancer, men ind ville bolden ikke.

Robert Lewandowski var tæt på i flere situationer, men polakken havde ikke held og dygtighed til at få scoret.

Med to gule kort i kampens slutfase blev Barcelonas rutinerede midtbanespiller Sergio Busquets udvist.

Derfor fik Barcelona med en mand i undertal vanskeligere ved at presse på i de sidste minutter af tillægstiden, og kampen endte uden mål.