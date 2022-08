'AC' efter 0-0 i debut: - Lidt skuffende

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen er skuffet over, at det kun blev til et enkelt point i danskernes officielle debut for FC Barcelona.

Det siger han til TV2 Sport efter lørdagens nulløsning på hjemmebane mod Rayo Vallecano i ligapremieren.

- Vi manglede lidt af det hele. Defensivt var det egentlig okay. De var ikke så farlige. Der var nogle få situationer, men det var os selv, der var skyld i dem. Jeg var selv indblandet i en af dem. Vi spillede ikke med det flow, vi gerne ville, så der skal lige renses lidt op. Så det var lidt skuffende, kan man godt sige.

- Vi forventer at vinde. Specielt med den kvalitet vi har oppe foran. Der er en masse småting, der lige skal styr på, siger Andreas Christensen til tv-stationen.

Andreas Christensen fik sin officielle debut for FC Barcelona lørdag aften i nulløsningen mod Rayo Vallecano. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Han fik selv den første time på banen, inden han blev skiftet ud til fordel for Sergi Roberto.

Både før og efter udskiftningen af danskeren var Barcelona spilstyrende, men kæmpede gevaldigt med at konvertere en massiv boldbesiddelse til store målchancer.

Det ærgrer Christensens forsvarsmakker Eric García.

- Vi ønskede at få en god start på sæsonen med en sejr, men vi vidste også, at vi mødte et hold, der gav os store problemer i sidste sæson. Rayo forsvarede sig rigtig godt.

- Vi skulle have vundet, men nu må vi rette op på vores fejl og fokusere på vores næste kamp mod Real Sociedad, siger Garcia ifølge AFP.

Martin Braithwaite var ikke med i Barcelonas trup til lørdagens sæsonpremiere.

