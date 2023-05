'AC' er den første siden Laudrup

For første gang i 30 år har en dansker vundet det spanske mesterskab.

Det skete søndag aften, da Andreas Christensen og FC Barcelona sikrede sig en 4-2-sejr ude mod Espanyol.

Ikke siden Michael Laudrup vandt La Liga med FC Barcelona i 1993/1994 har en dansker formået at gøre det.

'AC' startede inde for Barca, og den danske forsvarsklippe er blevet rost til skyerne i det spanske, siden han kom til klubben i juli 2022.

FC Barcelona har vundet det spanske mesterskab for 27. gang. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Barcelona-spillerne nåede dog ikke at fejre mesterskabet på banen, inden vanvittige scener udspillede sig på Estadi Cornellà-El Prat.

Hjemmeholdets fans stormede nemlig banen, og 'AC' og holdkammeraterne måtte flygte fra banen.

Imens blokerede vagter spillertunnelen, så fansene ikke fulgte efter stjernerne.

- Jeg ser bare, at nogen begynder at løbe og kalde os ind, og så tænker jeg, at det bare er af sted så hurtigt som muligt, fordi jeg ved, at det er et derby, og hvis der er grund til panik, så er det det, der sker, fortæller den danske landsholdsspiller til TV 2 Sport.

Det var grimme scener, der udspillede sig på stadion efter kampen. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Espanyol er også en Barcelona-klub, og derfor er der ondt blod mellem klubberne.

Espanyol har dog været ude og undskylde efter episoden.

- Vi vil gerne undskylde for disse begivenheder over for hele fodboldverdenen. Det er ikke billedet af Espanyol, sagde administrerende direktør for Espanyol, Mao Ye, om episoden.

- Vi vil gøre alt for at udrydde scener som disse, så det ikke sker igen på vores stadion.