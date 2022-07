'AC' glæder sig: Her sker det

Andreas Christensen kan spille sine første minutter i Barcelona-trøjen, når den spanske storklub natten til onsdag møder MLS-klubben Inter Miami i Fort Lauderdale.

Og Andreas Christensen ser i den grad frem til opgøret mod den amerikanske klub, hvor den danske landsholdsspiller blandt andet skal møde en tidligere holdkammerat.

- Et par af deres spillere har været i Premier League. Jeg plejede at spille sammen med Gonzalo (Higuain, red.) i Chelsea. Jeg kender en del af spillerne, og som klub har jeg hørt gode ting om dem.

- Jeg vil sige, at det er en glimrende oplevelse, og det fantastisk at være her. Jeg kan ikke vente på kampen i morgen. Interessen for denne sport er vokset i det her land, og det er glimrende. Som I kan se, så kommer vi også til at have en åben træning, lyder det således ifølge Inter Miamis hjemmeside fra Andreas Christensen.

Kampen mellem Inter Miami og Barcelona sparkes i gang klokken 01.30 dansk tid.

Andreas Christensen kan desuden spille sit første uofficielle El Clásico, når Barcelona og Real Madrid natten til søndag mødes i Las Vegas.

Danskeren kan få sin La Liga-debut lørdag 13. august, når Barcelona indleder sæsonen hjemme mod Rayo Vallecano.

Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix

