'AC' konkurrent endelig klar

Jules Koundé er endelig blevet registreret, og er nu klar til at tørne ud for FC Barcelona

Andreas Christensens får en 'ny' konkurrent i det catalanske forsvar.

Franske Jules Koundé er endelig klar til at trække Barca-trøjen over hovedet, efter han har måttet vente flere uger på at blive registreret for den spanske storklub FC Barcelona.

Det er det normalt pålidelige medie The Atheltic, som skriver, at den 23-årige forsvarsspiller endelig er blevet registreret forud for søndagens kamp mod Real Valladolid.

Jules Kounde var i aktion for Barcelona i en venskabskamp mod Manchester City. Foto: Josep Lago/AFP/Ritzau Scanpix

FC Barcelona har sommeren over kæmpet med at skabe nok kapital til at registrere deres indkøb.

Først blev nyindkøbene Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Raphinha og Franck Kessie registreret, ligesom Barca fandt penge nok til at registrere de to kontraktforlængelser til Ousmane Dembele og Sergi Roberto.

Nu har de så fundet penge nok til at registrere juli-indkøbet Jules Koundé.

AC kan se frem til øget konkurrence i Barca-forsvaret. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Andreas Christensen har haft Ronald Araujo og Eric Garcia ved sin side i sæsonens to første kampe, og det er formentlig én af de tre, som kan se frem til at blive erstattet af Jules Kounde, som må forventes at være i spil til en fast startplads.

Danskeren har imponeret i sine to første optrædender for det catalanske flagskib, og blev blandt andet rost for sin positionering og sine afleveringsevner i seneste kamp mod Real Sociedad. En kamp som endte 4-1 til Barcelona.

