'AC' måtte flygte: - Grund til panik

Det så helt vanvittigt ud og lignede noget fra en spillefilm.

Stjernespillerne fra Barcelona havde i en klynge netop indledt sejrsdansen og glæden over endnu et spansk mesterskab, da sure Espanyol-tilhængere søndag aften forcerede banderne, løb ind på banen og satte kurs mod deres fjende på Estadi Cornellà-El Prat.

Andreas Christensen og co. kunne kigge sig over skuldrene og fik så ellers benene på nakken mod omklædningsrummet.

Imens blokerede vagter spillertunnelen, så fansene ikke fulgte efter stjernerne.

- Jeg ser bare, at nogen begynder at løbe og kalde os ind, og så tænker jeg, at det bare er af sted så hurtigt som muligt, fordi jeg ved, at det er et derby, og hvis der er grund til panik, så er det det, der sker, fortæller den danske landsholdsspiller til TV 2 Sport.

Barcelona vandt kampen 4-2 og sikrede dermed sig klubbens 27. mesterskab i historien.

På rivalernes hjemmebane, der kun ligger få kilometer fra Barcelonas træningsanlæg.

- Det er et kæmpederby, og de er selvfølgelig ikke tilfredse med, at vi kan fejre mesterskabet på deres bane, men det var lidt en motivation for os i dag. Vi ved, at det er svært at komme her, fordi det er derby.

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

De implicerede Espanyol-fans kastede ting efter vagterne, inden de fleste vendte snuden mod tribunen igen.

- Vi vil gerne undskylde for disse begivenheder over for hele fodboldverdenen. Det er ikke billedet af Espanyol, sagde administrerende direktør for Espanyol, Mao Ye, om episoden.

- Vi vil gøre alt for at udrydde scener som disse, så det ikke sker igen på vores stadion.

Espanyol-angriberen Martin Braithwaite blev skiftet ud efter 56 minutter, mens Andreas Christensen også blev taget ud efter 75 minutter.

