'AC' skyder historie ned: Har ikke slettet Barca-billeder

Uret tikker frem mod La Liga-starten, og FC Barcelona har endnu ikke fået registreret alle deres nye indkøb - heriblandt danske Andreas Christensen.

Onsdag kom det frem, at danskeren har en særlig klausul i sin kontrakt, der gør det muligt for ham at skifte klub kvit og frit, hvis han ikke er registreret inden sæsonpræmieren mod Rayo Vallecano lørdag.

Det fik rygterne til at svirre om, at Andreas Christensen måske ville stoppe sit Barcelona-eventyr, allerede inden det var gået i gang.

Flere internationale og danske medier bragte torsdag historien om, at 'AC' havde slettet alt Barcelona-relateret indhold fra sin Instagram og skiftet sit profilbillede til et, hvor han poserer i en Chelsea-trøje.

Den historie skyder danskeren nu selv ned.

Sagen er den, at Andreas Christensen aldrig nogensinde har delt noget Barcelona-indhold på sin Instagram.

- Bare til information har jeg aldrig skiftet profilbillede eller slettet noget som helst. Er bare ikke den store Instagram-bruger, det er det hele, skriver midtstopperen i et Instagram-opslag fredag eftermiddag, hvor der nu endelig også er et billede af ham i den blårøde trøje.

Han har desuden også skiftet sit profilbillede, hvor han ligeledes står i Barcelona-tøj.

FC Barcelona har været særdeles aktive på transfermarkedet, hvor de har hentet stjerner som Robert Lewandowski, Jules Kounde, Raphinha, Franck Kessié og altså danske Andreas Christensen.Ingen af dem er blevet registreret.

Fordi 'AC' og Kessié ankom på en fri transfer, har de indskrevet en klausul, der betyder, at de frit kan vælge en ny klub, hvis de ikke er registrerede til sæsonstarten.

Tidligere fredag kom der dog positive nyheder fra Barcelona, der har solgt 25 procent af klubbens tv-station, Barca Studios, for 100 millioner euro.

Ifølge den spanske avis Sport, åbner det for, at der nu kan registreres 'nogle' spiller.

