Advarer Messi mod Premier League

Medie: Messi vil væk - nu!

I den seneste tid har nærmest hele FC Barcelona-truppen været rygtet væk fra klubben inklusiv Lionel Messi, og hvis den argentinske verdensstjerne skulle få et tilbud fra Premier League, så er det noget, som landsmanden Gonzalo Higuain advarer ham mod.

Det gør han klart i et interview med Fox Sports.

- Jeg led meget i Premier League (for Chelsea red.), og jeg kunne ikke vænne mig til det på seks måneder. Det er slet ikke som i La Liga. I England er forsvarsspillerne hårde og sparker dig ned - og der bliver ikke dømt frispark som i Spanien, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvorvidt det vil påvirke Messi, men jeg tror ikke, at han kommer til at lide, da han er en spiller på et helt andet niveau, lyder det fra Gonzalo Higuain, som tidligere i karrieren også har spillet for Real Madrid.

Endvidere peger Juventus-angriberen på, at han ikke ved, hvad Messi kommer til at vælge i fremtiden, men at det vigtigste er, at det bliver i en klub, som gør ham glad.

I FC Barcelona har man i de to seneste dage fyret både træner Quique Setien og sportsdirektør Eric Abidal efter det ydmygende nederlag på 2-8 i Champions League-kvartfinalen mod Bayern München.

