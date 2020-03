Advarer teenagestjerne

Det norske stortalent Erling Håland bør ifølge den tidligere Real Madrid-spiller Steve McManaman vente med et skifte til den spanske hovedstad

Erling Håland har verden for sine farlige norske fødder, men han bør vente lidt med at gå på måljagt for Real Madrid

Sådan lyder rådet fra den tidligere Real Madrid-spiller Steve McManaman, der advarer den norske teenager om ikke at gå fra borde for tidligt i Dortmund.

19-årige Håland har været en åbenbaring i europæisk fodbold i denne sæson.

Han har høvlet mål ind for først Red Bull Salzburg og siden Dortmund, og han ligner en angriber, der ender på en af de allerstørste herregårde i europæisk fodbold.

McManaman, der spillede i Real Madrid i fra 1999 til 2003, mener dog, at den unge nordmand bør vente med at tage næste skridt.

- Det er for tidligt for ham at forlade Dortmund. Han virker glad, og han scorer mål.

- Han bør skifte, når han er mere erfaren, efter 200-300 kampe for Dortmund og 20-30 i Champions League, skriver den tidligere engelske landsholdsspiller i sin klumme på horseracing.net.

Steve McManaman var i Real Madrid holdkammerat med klubbens nuværende træner Zinedine Zidane. Foto: Desmond Boylan/Ritzau Scanpix

Erling Håland har siden januar-skiftet til Dortmund lavet 12 mål i kun 11 kampe, og målhøsten har skabt spekulationer om et nyt skifte allerede i sommerens transfervindue.

Real Madrid er - naturligvis - blev meldt interesseret. Det var klubben også, inden Håland valgte Dortmund som sin næste adresse.

- Men du skal ikke skifte for tidligt til Real Madrid.

- Se på, hvad der skete med Luka Jovic. Han har næsten ikke spillet efter en fremragende sæson med Frankfurt i 2018/19, skriver Steve McManaman med henvisning til den serbiske angriber, som i sommer byttede Bundesligaen ud med La Liga.

22-årige Luka Jovic har tilbragt meget tid på bænken i Real Madrid. Han har kun fået sammenlagt 770 minutter i denne sæson. Foto: Shutterstock

Steve McManaman tror ikke Real Madrid vælger at gå efter Erling Håland til sommer.

Hans oplysninger går i retning af, at klubben vil prøve at hente Paris Saint-Germains Kylian Mbappé.

Og så tror han ikke, at der er noget om rygterne, der sender Liverpools Mohamed Salah og Sadio Mané til den spanske hovedstad.

Den tidligere Liverpool-mand McManaman er overbevist om, at de tå malfarlige spillere også er på Anfield i den kommende sæson.

Se også: Desperat efter Barça-skifte: Vil gøre alt

Se også: Kæmpe gestus: Tilbagebetaler dele af lønnen

Se også: Braithwaite tvunget tilbage til Madrid

Superliga-klubbernes værste mareridt