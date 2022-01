Ærgerlig afslutning for Barca

Angriberen Luuk de Jong var tæt på at blive matchvinder for anden La Liga-kamp i træk for FC Barcelona, som dog endte med at spille 1-1 ude mod Granada lørdag aften.

Men Barcelona smed sin 1-0-føring i det 89. minut, da Granadas Antonio Puertas hamrede udligningen i nettet.

Inden da havde Barcelona længe været foran i kampen.

Luuk de Jong headede bolden i nettet efter 57 minutter på et indlæg bagest i feltet fra backen Dani Alves.

Den ellers så udskældte hollandske angriber sørgede også for målet i 1-0-sejren ude over Mallorca i sidste weekend.

Ledte efter storspillet

Dani Alves gjorde La Liga-comeback i en alder af 38 år for FC Barcelona, hvor han også spillede i årene fra 2008 til 2016.

Med det uafgjorte resultat missede Barcelona muligheden for at hoppe helt op på tredjepladsen i den bedste spanske fodboldrække. Barcelona er i stedet placeret på sjettepladsen med 32 point efter 20 kampe.

I første halvleg ledte Barcelona efter storspillet, og det virker til, at træner Xavi skal bruge mere tid på træningsbanen for at få det til at sprudle som i de gode gamle dage.

Efter 26 minutter diskede Barcelona-keeper Marc-Andre ter Stegen op med en god redning med venstrelappen på et hårdt skudforsøg fra Darwin Machis.

Luuk de Jong havde også fået en scoring annulleret efter en marginal offside i opspillet.

Hovedløst af Gavi

Barcelona spillede rådvildt og uden plan og struktur, men det lykkedes for anden kamp i træk at sætte Luuk de Jong op til scoring ved at sende kuglen ind i feltet, hvor hollænderen er farlig.

Granada havde en halv time til at få udlignet, og det blev gjort en hel del lettere, da Barcelonas midtbanespiller Gavi hovedløst tacklede sig til sit andet gule kort i kampen efter 80 minutter.

Kort efter skulle Gerard Pique ret beset også have haft marchordre med en hård tackling og med et gult kort i bagagen, men dommeren lod spanieren slippe med en kraftig henstilling.

Mod Barcelonas ti mand etablerede Granada det pres, der til slut udløste 1-1-udligningen.

Tidligere lørdag vandt Real Sociedad 1-0 hjemme over Celta Vigo. Real Sociedad er nummer fire i tabellen med et point mere end Barcelona.