Aflyst! Vild kovending i stor transfer-saga

En af sommerens store transfer-sagaer lod til at have fundet sin afslutning, da Gareth Bale blev sendt i retningen mod Kina og Jiangsu Suning, der stod klar til at overtage den uønskede Real Madrid-profil.

Med udsigten til næsten en halv milliard kroner over tre år var det svært ikke at få stå det økonomiske incitament fra waliserens side, men nu tyder meget på, at han kan se langt efter de kinesiske millioner.

Engelske medier - med The Telegraph i spidsen - skriver nemlig, at Real Madrid i sidste øjeblik har afblæst handlen.

Det kommer som noget af en kovending, da Madrid-træner Zinedine Zidane længe ikke har lagt skjul på, at han gerne så Bale forlade klubben, efter forholdet mellem de to er blevet iskoldt.

Det er angiveligt kravene fra Real Madrids side, der har umuliggjort handlen, skriver avisen. Storklubben har været interesseret i at få en god skilling for waliseren, og det har åbenbart ikke vist sig muligt for nuværende.

Real Madrid-præsident Florentino Perez menes at stå i spidsen for blokeringen af handlen, da han mener, at Bale er alt for værdifuld en spiller til at smide på porten for blot håndører.

Det kinesiske transfervindue lukker på onsdag, så Bales fremtid i Kina hænger i en tynd tråd, og der skal nu arbejdes i kamp mod uret for at få en handel på plads. I hvert fald skal Jiangsu Suning på banen med et bedre tilbud for at lokke Bale ud af Madrids kløer.

Falder et skifte væk fra Real Madrid helt igennem i dette transfervindue, skal der under alle omstændigheder arbejdes på forholdet mellem Bale og klubben.

Men det er næppe noget, hverken waliseren eller spanierne inderst inde håber på. Især ikke, når det kommer til forholdet mellem Zidane og superstjernen.

Bales agent Jonathan Barnett lægger i hvert fald ikke låg på kontroversen mellem de to.

- Der er ikke noget forhold, og der har aldrig været noget forhold, siger han ifølge AS om Zidane og Bale.

Bale kom til Real Madrid i 2013 fra Tottenham, og med en pris på et godt stykke over 700 millioner kroner blev han dengang verdens dyreste fodboldspiller.

Den titel overtog Neymar i i 2017, da PSG brugte hele 1,6 milliarder kroner på at hente ham i Barcelona.

