Afslører de det her?

Andreas Christensen skal efter alt at dømme giftes med partneren Katrine Friis

Der er gang i den i Barcelona.

For mens fodboldholdet holder en velfortjent sommerpause, sker der ting og sager uden for banen.

Forleden kunne fodboldspilleren Andreas Christensen dele den glædelige nyhed, at han og partneren Katrine Friis til december bliver forældre endnu engang.

Og nu har parret delt et nyt billede på Instagram, hvor alt tyder på, at de er blevet forlovede.

I hvert fald viser Katrine Friis smilende en ring frem på ringfingeren, så der er nok ikke meget tvivl om budskabet.

Kommentarsporet til opslaget bugner da også med lykønskninger.

Malte Ebert, der også har været kendt under navnet Gulddreng, skriver blandt andet:

'Bedre scoring end den du lavede mod Rusland' efterfulgt af et hjerte.

Og Peter Falktoft følger trop:

'Flere velsignelser i et velsignet liv. Stort tillykke!'

Parret blev for godt og vel et år siden forældre for første gang, da de fik en søn.

Og for to dage siden afslørede de - også på Instagram - at der kommer en lillebror eller lillesøster til december.

'Vi kan ikke vente til december,' skriver hun på Instagram.