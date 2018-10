Afslører hemmelig Messi-klausul - kan smutte helt gratis

Lionel Messi har i hele sin karriere spillet for Barcelona med, hvad der må betegnes som en stor succes. Men den 31-årige troldmand kan måske have tanker om at afslutte karrieren et andet sted.

I hvert fald skriver avisen Mundo Deportivo, at Messi har en helt special klausul, som han fik tilføjet i den seneste kontrakt, han skrev under med Barcelona. Her forlængede han sin aftale til 2021.

Men allerede i 2020 kan han forlade Barcelona, hvis han vil. Endda helt gratis. Avisen mener at vide, at Messi har en klausul, der gør det muligt. Men det er ikke alle klubber, Messi kan vælge imellem, hvis han vil væk fra spanierne.

For han får kun lov at gå gratis, hvis det drejer sig om klubber baseret i Japan eller Qatar. Derfor må Manchester City og andre potente rigmandsklubber udenfor de to lande stadig betale ved kasse et, hvis de vil have Messi på holdet.

Argentinernes frikøbsklausul lyder på svimlende 5,2 milliarder kroner.

Messi er i øjeblikket i gang med at forhandle om en forlængelse med Barcelona, skriver avisen desuden, så kontrakten løber i ét år yderligere frem til 2022, så i skrivende stund ser det ikke ud til, at han har nogle konkrete planer om at forlade katalanerne.

