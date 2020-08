Afslører Messis telefon: - Kun med dig

Så ruller 2. division igen, og Ekstra Bladet sender samtlige 14 kampe i hver eneste runde. Køb adgang her (+) for kun 49 kroner om måneden.

Fra 2008 til 2012 spillede Lionel Messi under Josep Guardiola i FC Barcelona, og nu drømmer argentineren tilsyneladende om at få Guardiola som træner igen.

Der har tidligere været fotos fremme af Guardiola i Barcelona, og der skulle også have været telefonsamtaler mellem Messi og Guardiola, og i det spanske fodboldprogram El Chiringuito de Jugones, som flere internationale medier refererer til, kan Cristobal Soria løfte sløret for, hvad Messi har sagt.

- Sidste tirsdag, da Lionel Messi bestemte sig for at forlade Barcelona, ville han samtidig gerne fortsætte karrieren, og hans første tanke er at ringe til Guardiola og Manchester City.

- Opkaldet fandt sted, og Messi sagde til Pep: 'Jeg vil vinde Ballon d'Or, og jeg kan kun gøre det med dig', forklarer Soria.

Hvordan tv-eksperten med fortid i Sevilla kan afsløre indholdet af Messis og Guardiolas telefonsamtale melder historien ikke noget om.

I 2015 hilste Lionel Messi på Guardiola, der dengang var Bayern-træner. Foto: KAI PFAFFENBACH/Ritzau Scanpix

Lionel Messi har kontrakt i Barcelona til næste sommer, men havde en klausul om at kunne forlade klubben, hvis han meldte det mindst 20 dage inden sæsonslutning.

Det mener Barcelona ikke, at han har gjort, og også den spanske forening bag La Liga har slået fast, at Barcelona kan kræve 5,2 milliarder kroner, hvis Messi vil væk før tid.

Senest er Messi dog udeblevet fra den obligatoriske coronatest søndag morgen, og spørgsmålet er, om den nye træner Ronald Koeman vil tvinge Messi til at blive.

- Jeg tror ikke, at Koeman bruger energi på spillere, der ikke vil være i klubben. Messi er god alle, men hvis han ønsker sig væk, så er det afsted med ham, siger norske Andre Bergdølmo, der har spillet under Koeman i Ajax, til VG.

- Jeg tror, at Koeman kommer til løfte mange spillere frem, der ellers ikke er kommet helt frem i søgelyset. Man siger gerne 'er du god nok, så er du gammel nok', og Koeman er en, der sætter handling bag ordene, siger Bergdølmo, der havde Koeman som træner fra 2003 til 2005.

Messi og præsident Bartomeu under kontraktunderskrivelsen i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Messis tidligere agent Josep Maria Minguella så har Messi længe været træt af sin nuværende klub.

- Messi har været utilfreds de sidste to-tre år, siger 79-årige Josep Maria Minguella til VG.

Han var manden, der i sin tid førte Messi-familien til Barcelona, hvor han overtalte klubben til at købe en meget lav dreng.

- Problemerne i Barcelona handler om holdet, klubben og ledelsen. Messi er en vinder. Han skal vinde ligaen og Champions League.

- Nu er han blevet ydmyget af Roma, Liverpool og Bayern i rækkefølge, og det er bare blevet til en semifinale på fem år. Barcelona er i problemer og holdet har ikke højt nok niveau, siger Minguella.

Nu er spørgsmålet så, om Manchester City kan betale de 5,2 milliarder, som Messi koster, hvis han skal købes fri denne sommer. Ellers må Messi og Guardiola vente med at blive genforenet gratis til næste sommer.

