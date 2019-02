Afslører overraskende detalje om superstjernen

Real Madrids Marcelo påstår, at walisiske Gareth Bale stadig ikke taler spansk efter seks år i Madrid

Det er efterhånden seks år siden, at Gareth Bale - for en stund - blev verdens dyreste fodboldspiller, da Real Madrid investerede knap 700 millioner i den daværende Tottenham-spiller.

Siden har Bale nydt adskillige triumfer på banen med blandt andet fire Champions League-trofæer, alligevel har Bale i sine år i storklubben ofte været udsat for kritik.

Noget, som især går Real Madrid-fans på, er, at Bale ikke taler spansk. I hvert fald ikke i interviews og offentlige optrædener.

Og nu afslører Madrids brasilianske back Marcelo, at det også er tilfældet, når han oplever Bale i dagligdagen i klubben.

I et interview med Marca fortæller Marcelo om, at han savner nogle af sine gamle holdkammerater. Heriblandt Cristiano Ronaldo og målmanden Kiko Casilla. Og her kommer han ind på Bales spansk-kundskaber.

Ronaldo forlod i sommer Madrid og skiftede til Juventus, mens Kiko Casilla nu er i Leeds United.

- Kiko sad ved siden af mig i omklædningsrummet, og hver dag ville jeg spørge 'Kiko, hvordan har du det? Hvordan går det?'. Nu har jeg ingen ved siden af mig. På den anden side har jeg Gareth Bale, men Bale taler ikke spansk. Han taler kun engelsk, og vi kommunikerer i gestikulationer, og jeg siger 'Hej, goddag og god vin' til ham, siger Marcelo.

Marcelo har lidt svært med at få samtalen til at flyde med Gareth Bale. Foto: Ritzau Scanpix

Den 30-årige brasilianer har selv spillet i Real Madrid siden 2007, og på det seneste har spanske medier spekuleret i hans fremtid i klubben.

- At forlade Madrid har aldrig været i mine tanker. Jeg stoler på mig selv mere end nogen anden person, så der er ingen grund til at smutte.

- Hvis det sker, så kan de betale mig, og så sker det. Det vil være trist, men så smutter jeg, selvom jeg er sikker på, at jeg ikke bliver afhændet, lyder det fra backen.

