Afslører sexlivet med stjernen

Det går hedt for sig i privaten hos Real Madrid-stjernen Isco og samleveren Sara Sálomon, afslører hun i et tv-show

Hvis Real Madrid-stjernen Isco ikke er helt tilfreds med livet på - og mest uden for - banen for kongeklubben, så kan han trøste sig med, at han har en kæreste, der som ham selv er et konkurrencemenneske.

For det betyder nemlig, at han komme i aktion på lagnerne hjemme i privaten - hver dag.

Det afslørede kæresten, skuespilleren Sara Sálamo, nemlig i det spanske tv-show 'La Resistencia', hvor hun var gæst på grund af udgivelsen af sin første roman.

Her blev hun spurgt til sit sexliv den seneste måned - hvilket er værten, David Broncanos, signatur-spørgsmål.

Og her havde den 28-årige skuespiller altså forberedt replikken:

- Hverken ham eller jeg ville komme til dette show, før vi kunne sige, at vi gjorde det en gang om dagen. Men så udkom min bog, og så kunne vi ikke helt nå det.

- Vi har haft travlt, og vi har barnet. Men vi er begge konkurrencemennesker, sagde hun ifølge spanske Marca.

Det er ikke kun under coronakrisen, at de to er glade for hinanden - artiklen fortsætter under billedet.



Så der er altså blevet gået til den i privaten, mens det har været så som så med Iscos aktioner for Real Madrid.

Naturligvis i de seneste to og en halv måned, hvor al fodbold har været indstillet under coronakrisen, men også generelt i sæsonen, hvor den elegante midtbanespiller både har døjet med skader og fungeret i et rotationsprincip, der ikke helt er faldet ud til hans fordel.

Han kan dog glæde sig over, at spanske hold fra og med 2. pinsedag igen kunne træne sammen - hvilket han og Real Madrid også gjorde under træner Zinedine Zidanes ledelse.

Der skal også findes lidt ekstra frem for Real Madrid.

I La liga er de to point efter ærkerivalerne fra Barcelona, mens de i Champions League tabte den første 1/8-finale til Manchester City med 2-1.

