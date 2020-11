Afslører vanvittigt tilbud

Inden coronapandemien lagde en alvorlig dæmper på fodbold-økonomien, var priserne på verdens allerbedste spillere røget op i milliard-lejet.

Men nu afslører Joan Laporta, at italienske Inter helt tilbage i 2006 var villige til at sprænge banken for at sikre den dengang 19-årige Lionel Messis underskrift.

Laporta, der var præsident i FC Barcelona i perioden 2003-10, fortæller således til Radio Onda Cero, at den catalanske klub dengang modtog et bud på svimlende 250 mio. euro, godt 1.8 mia kroner.

- Vi afviste et tilbud på 250 millioner euro fra Inter i 2006. Moratti ville have ham til sin klub, siger Joan Laporta med henvisning til Massimo Moratti, der stod i spidsen for Milano-klubben i perioden 1995-2016,

Noget af et tilbud.

Ikke mindst fordi den mest værdifulde spiller i verden i 2006 ifølge Transfermarkt var Messis klubkammerat, brasilianske Ronaldinho, som dengang var vurderet til en værdi af 70 mio. euro, godt 522 mio. kroner.

Men Laporta havde ingen problemer med at afvise tilbuddet på stjerneskuddet.

14 år senere, hvor Joan Laporta er blandt kandidaterne til præsidentposten, som blev ledig, da Josep Bartomeu og bestyrelsen trådte tilbage i sidste måned, er den vigtigste mission stadig at beholde Messi.

Den nu 33-årige superstjerne har flere gange luftet sin utilfredshed med tingenes tilstand på Camp Nou, og har gjort det klart, at han ønsker at skifte klub efter sæsonen.

Joan Laporta er gået i gang med valgkampen. Foto: Ritzau Scanpix

Men det vil Laporta forhindre, hvis han bliver præsident, lyder Laportas valgflæsk til klubbens medlemmer.

- Ingen, som elsker Barcelona, kan være i tvivl om Messi. Jeg håber, jeg bliver udnævnt til præsident, og så vil jeg tale med ham, lover han.

Joan Laporta vil også genrejse storklubbens katastrofale økonomi.

- Vi har en plan om at løse den dramatiske økonomiske situation i klubben.

- Vi kan ikke redde verden, men vi kan gøre den til et bedre sted, og det vil vi gøre gennem hårdt arbejde, passion og kærlighed. Vi vil bringe glæde til folket. Det er ikke et valgløfte. Det handler om moral og dedikation, lover præsidentkandidaten, der er på valg 24. januar.

Nu kommer valget i FC Barcelona

Næring til VAR-haderne: - Kontroversielt og voldsomt

Superligaen Indefra: Brandvarm kandidat til Superliga-job

AGF's store hovedbrud: Her er PC's mulige afløsere