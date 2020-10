Afsløret på tv - nu siger han undskyld

Det vakte opsigt, da Real Madrids franske stjerne Karim Benzema bad holdkammeraten Ferland Mendy om ikke at spille Vinicius Junior i pausen af Champions League-kampen mod Mönchengladbach tirsdag aften.

- Lad være med at spille ham. Jeg sværger på min mors liv, at han spiller mod os, lød beskeden, der nok ikke var tiltænkt andre end Mendy.

Artiklen fortsætter under videoen..

Uheldigvis for Benzema blev seancen foreviget af et tv-kamera, og derfor måtte han forklare sig over for brasilianske Vinicius Junior ved torsdagens træning, skriver Marca.

Afsløret på tv: - Lad være med at spille ham

Karim Benzema tog selv kontakt til Vinicius på træningsbanen, og ifølge den spanske avis blev luften renset, og Vinicius accepterede angiveligt Benzemas forklaring.

Bortset fra episoden mod Mönchengladbach skulle forholdet mellem de to være ganske glimrende, og det har ifølge Marca hjulpet på forsoningen mellem angrebskollegerne.

Real Madrid har fået en svag start på Champions League-sæsonen, hvor det i første runde blev til nederlag på hjemmebane mod Shakhtar Donetsk, mens man akkurat klarede uafgjort ude mod Mönchengladbach i den omtalte kamp.

Benzemas kommentar om ikke at spille Vinicius Junior kom på et tidspunkt, hvor Real Madrid var bagud 0-1. Franskmanden reducerede til 1-2, inden Casemiro sikrede et enkelt point med sin scoring til 2-2.

Ferland Mendy lyttede kun delvist til sin landsmand. Backen afleverede bolden tre gange til Vinicius Junior i anden halvleg, hvilket dog må siges at være i den lave ende for to spillere med udgangspunkt i samme side af banen.

Legendens frække fødselsdagsønske

Kæmpe undren: Fejlede VAR?

Ramt af nedlukning