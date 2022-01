Afværger katastrofe i tillægstiden

Real Madrid var mere end tæt på at lide sit første hjemmebanenederlag i La Liga i denne sæson, men i sidste øjeblik lykkedes det at hive 2-2 hjem mod Elche fra den tunge ende af rækken.

Elche førte med 2-0, da kampen gik ind i sine sidste ti minutter, men Real slog tilbage og undgik det sensationelle nederlag på Eder Militaos sene udligning.

Det er blot tre dage siden, at Real senest var i problemer mod Elche. I Copa del Rey måtte de to hold torsdag i forlænget spilletid, hvor Elche var foran med 1-0, men også der slog Real til med to sene scoringer.

Trods endnu en skuffelse til sidst kan Elche finde tilfredshed i en god formkurve med syv point i de seneste tre kampe, og holdet har nu fået en mere behagelig afstand til nedrykningsstregen.

I den anden ende er Real fortsat nummer et med sine 50 point for 22 kampe. Sevilla har fire færre på andenpladsen.

Real Madrid dominerede markant, men det kneb med koldblodigheden, når de store stjerner nærmede sig Edgar Badias mål.

Han diskede op med flere gode redninger i første halveg, hvor Real talrige gange afsluttede mod målet. Blandt andet helt oppe i krogen, da Toni Kroos sendte et frispark afsted.

End ikke et straffespark kunne få Real på tavlen i første halvleg. Karim Benzema, der er suveræn La Liga-topscorer med 17 træffere, sparkede over mål fra 11 meter.

Så var der mere snit over Elches effektivitet tre minutter før pausen. Fidel fandt med en kælen aflevering holdets argentinske topscorer, Lucas Boye, som næsten holdt corona-afstand til sin nærmeste oppasser, da han headede udeholdet foran.

Syv minutter efter pausen var Real tæt på at få tildelt endnu et straffespark, men efter at have peget på pletten i første omgang ombestemte dommeren sig efter at have set sekvensen på VAR-video.

Reals spillere kredsede om Elche-feltet i store dele af anden halvleg, men storfavoritten sled med at komme til mange helt åbne chancer.

20 minutter før tid driblede Vinicius Junior sig dog til en kæmpe chance i feltet, men hans afslutning sneg sig forbi stolpen.

Elche fokuserede mest på at forsvare og var sjældent oppe i Reals felt, men et kvarter før tid fik udeholdet sat et perfekt angreb op, og igen var effektiviteten i højsædet.

Lucas Boye fandt Pere Milla, der fra en god skudvinkel udplacerede Thibaut Courtois fladt til 2-0.

Real fik dog bragt spænding til slutfasen, da holdet fik tilkendt endnu et straffespark med ni minutter tilbage. Denne gang sparkede Luka Modric, og kroaten scorede sikkert til 1-2.

I de sidste minutter lagde Real et tungt pres, og i 92. minut gav det gevinst, da forsvarsspilleren Eder Militao headede Vinicius Juniors indlæg i nettet til 2-2.

Senere søndag skal FC Barcelona i aktion på udebane mod Alaves klokken 21.