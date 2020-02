Afviser anmodning: Braithwaite må ikke erstattes

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

En skade til Ousmane Dembélé bragte danske Martin Braithwaite fra Leganes til FC Barcelona, da storklubben fik lov til at købe en spiller på grund af den langvarige skade.

Danskeren fik sin debut i weekenden og gjorde det godt, men for Leganes var det på ingen måde et ønskescenarie, at Braithwaite efter transfervinduets lukning skulle forlade klubben, der kæmper hårdt i bunden af La Liga.

Derfor har Leganes også anmodt det spanske fodboldforbund om lov til at hente en erstatning for Braithwaite, der er væk. Men den anmodning har fodboldforbundet afvist, da der ikke er hjemmel i reglerne til, at Leganes kan købe og registrere en spiller uden for transfervinduets lukning.

Martin Braithwaite og Lionel Messi fejrer en scoring. Foto: Josep Lago / Ritzau Scanpix

Det skriver den spanske klub på sin hjemmeside

Dermed er sidste punktum sat i sagen, og Leganes lader til at acceptere det.

Klubben er i alvorlige problemer i ligaen, hvor der aktuelt er fem point op til Celta Vigo, der ligger lige over nedrykningsstregen. Netop Celta var modstanderen i weekenden, hvor det endte med et nederlag på 0-1 for Leganes.

