Afviser Barca-boss: - Totalt nonsens

Det er totalt nonsens, at Ronald Koeman skulle have været på hospitalet med et angstanfald, som antydet af Barcelona-præsident Joan Laporta, fortæller Koemans agent

Kampen om den kommende sæson er i den grad i gang i Barcelona.

For selvom catalonierne knap nok er gået på sommerferie, så er præsident Joan Laporta ganske offentligt ved at ruste sig til en magtkamp med træner Ronald Koeman - som efter en sæson uden titler ikke har levet op til ledelsens ambitioner.

Således har Laporta til spanske medier bekræftet et rygte om, at Koeman skulle være taget på hospitalet på grund af et angstanfald. Måske i et forsøg på at fremstille den 58-årige hollænder som skrøbelig og ude af stand til at varetage jobbet.

Men Koeman lægger sig ikke ned frivilligt. Derfor har han sendt sin agent, Rob Jansen, i byen for at mane de rygter i jorden:

- Det er totalt nonsens.

- En præsident må vel overhovedet ikke sige den slags ting, det tilhører privatlivets fred. Ronald fik målt sit blodtryk. Han har tidligere fået foretaget en hjertekateterisation (en operation i hjertet, red.) og bliver derfor tjekket fra tid til anden. Det er ikke mere end det, siger Jansen til De Telegraaf.

Ronald Koeman, der efter seks succesfulde år som spiller i Barcelona i 1990'erne nyder fansenes respekt, har kontrakt med den spanske storklub til sommeren 2022.

Men kontrakten til trods er jobbet langt fra sikkert i et år endnu. Joan Laporta har nemlig ikke lagt skjul på, at han og Koeman sammen vil evaluere den nu afsluttede sæson i den kommende uge - og det kan meget vel falde uheldigt ud for hollænderen.