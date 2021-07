Afviser Barcelonas Braithwaite-bud

Spillet om Martin Braithwaites fremtid er på vej ind i sin afgørende fase, men faktisk kunne den danske Barcelona-angribers nye klub allerede have været på plads.

Valencia-avisen Super Deporte melder, at Valencia har afvist et byttetilbud fra Barcelona.

- Der blev forsøgt gennemført en handel, hvor Braithwaite og Carles Aleñá ville være landet i Valencia, og den amerikanske landsholdsspiller Yunus Musah ville komme til Barcelona med udsigt til førsteholdet. Intet af det skete, og Aleñá skiftede til Getafe for 37,5 millioner kroner kroner, mens danskeren er på vej til Premier League, skriver Super Deporte.

Barcelona havde smidt Martin Braithwaite med i en byttehandel, men Valencia afviste, og nu tyder mere på et skifte til Premier League. Foto: Albert Gea/Ritzau Scanpix

Og hos Barcelona-avisen Sport fokuserer de på, at en særlig handel nu åbner for Braithwaites skifte til Premier League.

Såvel Super Deporte som Barcelona-sportsavisen Sport melder nu, at Braithwaites fremtid ser ud til at ligge i Premier League - og en særlig handel menes at hjælpe skiftet på vej.

- En handel mellem to Premier League-klubber kan bane vejen for, at Braithwaite kan flytte til England. Det involverer Brighton-forsvareren Ben White, der er på vej til Arsenal for 450 millioner kroner, skriver avisen.

- Brighton er nemlig et af de hold, der holder øje med Braithwaite, og de vil snart være i stand til at betale det beløb, som Barcelona kræver, lyder det.

Men måske ønsker Braithwaite slet ikke det skifte.

- Braithwaite foretrækker at skifte til West Ham eller Wolverhampton, der begge har spurgt til spilleren på det seneste, skriver avisen om danskeren, der er kommet i overskud efter tilgangen af Memphis Depay og Sergio Agüero.

Ifølge Barcelona-avisen vil Braithwaite kunne se frem til en højere løn i Premier League, end han får i Barcelona i øjeblikket. Braithwaite har dog godt med penge uden for banen også.