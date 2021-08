Afviser Ronaldo-bombe: Det passer ikke!

Efter de seneste ugers Messi-drama var det vist på tide, at Cristiano Ronaldos navn skulle noget mere i medierne.

Det seneste døgns tid har rygterne floreret blandt spanske medier, at Real Madrid-træner Carlo Ancelotti gerne ville have den portugisiske superstjerne tilbage i kongeklubben.

De rygter afviser Carlo Ancelotti dog tirsdag på Twitter.

'Cristiano er en legende i Real Madrid, og han har al min kærlighed og respekt. Jeg har aldrig overvejet at hente ham. Vi ser fremad,' skriver den legendariske, italienske træner.

Christiano Ronaldo nåede at have Carlo Ancelotti som træner i Real Madrid fra 2013 til 2015. Foto: Michael Dalder/Ritzau Scanpix

36-årige Cristiano Ronaldos kontrakt med den italienske storklub udløber først til næste sommer, og superstjernen skulle ifølge flere medier i Italien heller ikke selv have nogen intention om at skifte væk fra Torino denne sommer.

Carlo Ancelotti er i gang med sin anden periode som træner i kongeklubben efter sommerens skifte fra Everton.

Den 62-årige manager var også træner i Real Madrid fra 2013 til 15, hvor han i 2014 førte klubben til deres på daværende tidspunkt tiende Champions League-titel i en sæson, hvor Cristiano Ronaldo var holdets helt store stjerne.

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).