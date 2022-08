Afvist: Må ikke registrere 'AC'

Den økonomiske krise kradser fortsat i FC Barcelona.

Mange har kritiseret klubben for, på trods af store økonomiske udfordringer, at hente den ene dyre spiller efter den anden i dette sommervindue.

Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha, Robert Lewandowski og Jules Kounde har alle tilsluttet sig klubben denne sommer.

Nu har La Liga imidlertid afvist at lade klubben registrere nyindkøbene - ikke før den catalanske storklub får styr på økonomien. Det rapporterer The Mirror.

Tidligere på sommeren har FC Barcelona solgt ud af både tv-rettigheder og det kommercielle Barca Studios. Handler, der samlet har indbragt klubben flere milliarder kroner.

Men det er altså ikke nok, mener La Liga.

Barcelona-præsident Joan Laporta (tv) jublede over Robert Lewandowskis (th) skifte til Barcelona. Men for nu må klubben slet ikke bruge ham. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

For at imødekomme ligaens krav om nye spillerregistreringer arbejder Barcelona i øjeblikket på højtryk for at tynde ud i truppen - både for at inkassere penge i form af transferbeløb, men også for at nedbringe klubbens månedlige lønudgifter.

Det er især vigtigt, at Manchester Uniteds køb af midtbanestjernen Frenkie de Jong bliver gennemført.

Det er efterhånden flere uger siden, at klubberne blev enige om dén handel - alligevel trækker det ud.

FC Barcelona forventes også at forsøge at komme af med spillere som Memphis Depay, Miralem Pjanic, Samuel Umtiti og danske Martin Braithwaite.

Klubpræsident Joan Laporta arbejder også på at sælge yderligere 24,5 procent af Barca Studios.

Og det skal ske før lørdag den 13. august, hvis 'AC' og resten af de nyindkøbte stjerner skal registreres.

På lørdag om en uge starter Barcelona nemlig La Liga-sæsonen hjemme mod Rayo Vallecano.

