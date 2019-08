Afviste bud - nu bliver han jagtet af ny klub

Pione Sisto afviste angiveligt et skifte til Premier League tidligere på sommeren, men nu ser danskeren alligevel ud til snart at være fortid i den spanske klub Celta Vigo.

For ifølge spanske Marca er den 24-årige dansker på vej mod et skifte til den italienske Serie A. Det spanske medie skriver, at Torino skulle være tæt på at sikre sig den offensive kreatør.

Det spanske medie skriver desuden, at det skulle ligge i Celta Vigos planer at skille sig af med den den tidligere FC Midtjylland-profil, der har været ind- og ud af det danske landshold i de seneste år.

Celta Vigos sportsdirektør, Felipe Minambres, har tidligere på sommeren været ude og sige, at der var interesse for danskeren.

- Han har haft tilbud fra gode klubber, men han har foretrukket at blive. Markedet er dog stadig åbent, og der er stadig klubber, der spørger til ham, udtalte Felipe Minambres ifølge det spanske medie La Voz de Galicia.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pione Sisto har haft rigeligt at tænke over på det seneste. Foto: Claus Bonnerup

Pione Sisto var i weekenden vraget til Celta Vigos trup af holdets træner, Fran Escribá, der ikke ser ud til at have danskeren øverst på listen, når der skal sættes navne på de udvalgte spillere.

- Det var min beslutning, og der var andre spillere, der havde fortjent at være på holdet, fortalte Celta-træneren efter holdets kamp i weekenden ifølge Marca.

Et svært år

Pione Sisto har haft et svært år i Celta Vigo, hvor han har været en del ude af holdet. Samtidig blev den 24-årige profil vraget til det danske landshold af landstræner, Åge Hareide.

Nedturen for Sisto begyndte allerede til VM sidste år, hvor han blev heftig kritiseret for sit spil under VM-slutrunden, og sidenhen fulgte en række negative overskrifter om den lille driblemager.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Pione Sisto har haft et svært år. Foto: Lars Poulsen

Blandt andet kom det tidligere på året frem, at han kun ville spise frugt i en vis periode, hvilket ikke faldt i god jord hos Celta Vigos træner, der blandt andet har udtalt, at Sisto burde droppe sine mærkelige vaner.

Samtidig takkede Pione Sisto tidligere på året nej til en uformel landsholdssamling, da han følte sig træt ovenpå en svær sæson i Celta Vigo.

Pione Sisto har spillet i Celta Vigo siden sommeren 2016, hvor han skiftede til klubben fra FC Midtjylland, hvor danskeren fik sit store gennembrud.

