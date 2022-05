Agent bekræfter: Storklub interesseret i dansker

Når sæsonen er færdigspillet, skal Jens Jønsson efter alt at dømme finde sig et nyt sted at spille fodbold.

Den danske landsholdsbobler har spillet de seneste to sæsoner for Cadiz i La Liga, men har kontraktudløb til sommer og er også røget ud af startopstillingen i foråret. Derfor er der lagt op til, at parterne går hver til sit.

Til Tipsbladet bekræfter agent Mikkel Beck også, at den tidligere AGF'er nok skifter klub.

- Pilen peger mod en anden klub til sommer. Jeg synes også, at Jens har vist nok i sine to sæsoner i La Liga, at han er klar til at tage et skridt op til den næste klub. Han vil rigtig gerne blive i Spanien. Han er vild med at bo i Spanien og elsker at spille i La Liga, så i første omgang er det det, vi kigger på.

- Nu må vi se, hvad sommeren byder, men han er en dygtig spiller, så jeg er rimelig fortrøstningsfuld, når jeg ser frem, siger Mikkel Beck til Tipsbladet.

Så det er helt sikkert, at han forlader Cadiz?

- Det vil jeg mene, ja.

Flere gange har 29-årige Jens Jønsson været sat i forbindelse med et skifte til traditionsklubben Valencia, og det har ikke været tomme rygter.

- Det er en af de klubber, der har vist interesse i Jens, og det er en af de klubber, vi snakker med. Men det er ikke ensbetydende med, at det er der, han skifter til. Det er en af de klubber, der har vist interesse, siger Mikkel Beck.

Tidligere i karrieren har Jens Jønsson også optrådt i tyrkisk fodbold for Konyaspor samt i dansk fodbold for AGF. Han står noteret fem landskampe, siden han debuterede i den rød-hvide trøje i 2020.