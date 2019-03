Agent dræber Eriksen-rygte: - Det rene vrøvl

Siden Zinedine Zidane mandag vendte tilbage til cheftræner-sædet i Real Madrid, har luften været tæt af rygter, som sender danske Christian Eriksen fra Tottenham til den hæderkronede spanske hovedstadsklub.

Franskmanden havde nemlig knap sat sig til rette ved sin første pressekonference på Estadio Santiago Bernabeu, før den spanske La Liga-ekspert Guillem Balague havde ladet vide, at Eriksen stod meget højt på Zidanes indkøbsliste forud for sommerens transfervindue.

Den historie er siden gået verden rundt, og er blevet fulgt af spekulationer om en byttehandel, hvor Gareth Bale, der er faldet i unåde hos både fans og medier i Madrid - og som angiveligt er meget lidt velkommen i Zinedine Zidanes fremtidsplaner - kunne returnere til Tottenham som et led i en handel, der sender Eriksen den anden vej.

Men de planer er rent opspind, hvis man spørger Bales agent, Jonathan Barnett.

Han gav forleden et sjældent interview til BBC's podcast 'Football Daily', hvor han rystede på hovedet over spekulationerne.

- For nylig skrev en journalist, at Gareth Bale skulle til Tottenham for Eriksen. At Real Madrid ville tilbyde Bale og 50 mio. pund (ca. 435 mio. kroner - red.). hvilket er det rene vrøvl. Selv i dag er Gareth meget mere værd, siger han om sin 30-årige klient, der i sin tid blev hentet til Spanien for mere end 750 mio. kroner.

Gareth Bale og Christian Eriksen kan begge stå i svingdøren på vej henholdsvis ud og ind til Real Madrid. Foto: Lars Poulsen

Men uanset om en handel skal skrues sammen med eller uden Bale, så synes det stadig mere sikkert, at Christian Eriksen er i gang med sin sidste sæson hos Spurs.

I London-klubben har man indstillet sig på en fremtid uden den danske playmaker, og ifølge Daily Mail er Spurs allerede i gang med at identificere mulige afløsere.

Her er der angiveligt fokus på engelske talenter som Aston Villas Jack Grealish, ligesom også Leicester James Maddison har været nævnt. Men det kan heller ikke afvises, at Tottenhams bestyrelsesformand, Daniel Levy, lurer på navne som James Rodriguez eller Isco, som alle kan komme i overskud i Madrid.

Christian Eriksen har været i Tottenham siden 2013.

