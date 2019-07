Agent svarer igen: Du er en skændsel, Zidane!

Zinedine Zidane har udtalt til pressen, at han håber på, at Gareth Bale snart forlader Real Madrid.

Den udtalelse møder nu stor kritik fra waliserens agent, Jonathan Barnett. Agenten mener ikke, at manageren kan tillade sig at tale sådan om Bale.

- Zidane er en skændsel, når han snakker sådan om nogen, der har gjort så meget for Real. Hvis og når Gareth forlader klubben, er det, fordi det er bedst for Gareth. Det har intet at gøre med, at Zidane presser på, siger agenten til ESPN FC.

Ifølge Zinedine Zidane er Gareth Bale tæt på en ny klub.

Gareth Bale trækker en heftig årsløn på 17 millioner euro (godt 127 millioner danske kroner, red.), og det er blandt andet det, der er med til at gøre det ualmindeligt svært at få ham væk fra Real Madrid.

For der er ikke mange andre klubber derude, der kan eller vil matche sådan et beløb ...

Gareth Bale har været med til at vinde hele fire Champions League-titler i Real Madrid, men nu vil klubben af med ham. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Selvom waliseren har været meget skadet i sin tid i klubben, har han ved flere lejligheder vist, at han er en mand, der formår at gøre en forskel, når det allermest gælder.

Fire Champions League-titler har han været med til at vinde for klubben, og han har flere gange indtaget hovedrollen. Seneste i Charmpions League-finalen i 17/18-sæsonen, hvor han med to kasser sikrede sit hold en sejr på 3-1 mod Liverpool.

Men alt tyder altså nu på, at tiden i hovedstadsklubben er så godt som slut. Indtil da må han spille videre i et arbejdsklima, der næppe er blevet mere behageligt i kølvandet på Zidane og agentens bemærkninger.

Medie afslører: Nu forhandler han med storklub

Se også: Rekord-stor interesse: Så svært bliver det at få EM-billetter